A Cosenza il meeting nazionale della Polizia Locale: attesi in città in migliaia

COSENZA – Sarà l’ex palazzo della Banca d’Italia a ospitare la dodicesima edizione di PolMeeting, in programma a Cosenza mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre. Nato dodici anni fa da un’idea di laBconsulenze, il meeting è un appuntamento attesissimo, che coinvolgerà anche alcune delle università italiane più prestigiose, ordini professionali e scuole. Comandanti e agenti di Polizia Locale, dipendenti della Pubblica Amministrazione e professionisti del settore, provenienti da tutta Italia, prenderanno parte a seminari, workshop, incontri e panel tenuti da relatori e formatori su tutti i temi più importanti.

Main sponsor dell’evento sarà il Gruppo Imperium, di cui laBconsulenze fa parte insieme a RinnovaPA e Kria. Le aziende del gruppo si propongono come partner delle PA nella fornitura di tecnologie e nella erogazione di servizi a valore aggiunto nell’ambito della sicurezza stradale, della mobilità urbana e della riscossione di tributi ed entrate patrimoniali. In particolare, laBconsulenze si occupa della riscossione di tributi ed entrate comunali, project financing per sicurezza stradale, riqualificazione urbana ed efficientamento idrico e gestione delle aree di sosta a pagamento. Kria, da oltre vent’anni, progetta, produce e commercializza dispositivi per il monitoraggio del traffico e ambientale. RinnovaPA è partner delle forze di polizia nella rilevazione e gestione delle infrazioni al Cds e si occupa di project financing per sicurezza stradale, riqualificazione urbana ed efficientamento idrico e gestione delle aree di sosta a pagamento.

“Sosteniamo con convinzione eventi di alta formazione specialistica così prestigiosi. L’aggiornamento normativo è fondamentale in un settore in costante cambiamento”, spiega l’AD di Gruppo Imperium Luigi Bruno. “L’obiettivo degli organizzatori è mettere a disposizione dei partecipanti la competenza di relatori di prestigio nazionale, capaci di proporre formazione specialistica ai massimi livelli”.

PolMeeting non sarà solo formazione. Anche quest’anno, in continuità con le precedenti edizioni, è previsto il progetto PolSchool per la sensibilizzazione degli studenti sul tema della sicurezza stradale. Momento emozionante sarà la consegna del Premio Pol 2025 ad agenti e comandi di Polizia Locale che si sono distinti per operazioni importanti. Lo scorso anno il riconoscimento è andato a Verona, Faenza, Monza, Rieti e Scalea e alla Polizia Provinciale di Cosenza. Previsti, infine, incontri associativi e una importante area espositiva dedicata alle aziende del settore.

PolMeeting fa registrare da sempre numeri di assoluto rilievo, che crescono ogni anno di più. Oltre 70 relatori provenienti da tutta Italia, centinaia di studenti, migliaia di partecipanti, numerosi sponsor ed espositori. L’evento conta, inoltre, sul patrocinio delle istituzioni più importanti e la collaborazione di tutte le Associazioni nazionali di categoria.