A Cosenza il corteo pro-Palestina blocca il centro: «fermiamo il genocidio a Gaza». Lunedì manifestazione regionale

COSENZA – Centinaia di persone sono scese in piazza ieri pomeriggio a Cosenza per protestare contro ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza. La manifestazione, partita come un corteo spontaneo, ha portato al blocco del traffico cittadino e ad un’azione simbolica contro la sede della Prefettura di Cosenza, le cui scalinate sono state imbrattate con vernice rossa in segno di denuncia.

Gli organizzatori, esprimendo “rabbia e dolore” per le immagini provenienti dai territori palestinesi, hanno chiesto a gran voce un embargo immediato nei confronti di Israele e l’apertura urgente di corridoi umanitari. «Non ci fermeremo finché non finirà il genocidio a Gaza e l’oppressione in Cisgiordania» hanno dichiarato i manifestanti.

L’azione di ieri, spiegano, è solo l’inizio: il prossimo appuntamento sarà la manifestazione regionale del 22 settembre, sempre a Cosenza con un messaggio chiaro: «Se Gaza brucia, blocchiamo tutto».