A Cosenza, il Consiglio Generale Cisl: ‘un sindacato di prossimità per la persona e per il lavoro’

COSENZA – “Un sindacato di prossimità per la persona e per il lavoro”. E’ il tema che è stato affrontato dal Consiglio generale della Cisl della provincia di Cosenza. “Un lavoro che bisogna creare e ben contrattualizzare – ha sottolineato la segretaria generale aggiunta nazionale, Daniela Fumarola, intervenuta al dibattito svoltosi presso il Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza, che ha visto tra gli altri la presenza dell’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato.

“Un lavoro degno stabile e sicuro e lo si può fare utilizzando al meglio tutte le risorse che sono disponibili del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi – ha rimarcato Fumarola – chiediamo di far parte di una governance partecipata perché è importante controllare gli investimenti. Controllare i progetti perché appunto devono produrre un’occupazione stabile per giovani e donne che sono i più colpiti al Sud, ma non solo al Sud”.