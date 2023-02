COSENZA – Anche l’Amministrazione comunale di Cosenza, ad un anno esatto dall’inizio della guerra in Ucraina ha voluto dedicare una giornata di riflessione sul conflitto ancora in corso e che ha sconvolto gli equilibri internazionali con tutte le conseguenze drammatiche e la perdita di vite umane che ha generato. Lo ha fatto alla presenza di alcune rappresentanti di associazioni ucraine che operano sul territorio, Olga Antonova dell’Associazione Ucraini in Italia e Nataliya Kutsenko, Presidente della sezione di Cosenza dell’APS S.A.L.O. (Associazione di promozione sociale Ucraina). Ad introdurre e chiudere la manifestazione è stata Olga Mykhailiuk, primo violino della National Symphony Orchestra di Kiev in Ucraina, in fuga dalla guerra ed approdata a Cosenza subito dopo l’inizio del conflitto. La musicista fu molto applaudita nel concerto con il quale lo scorso anno venne inaugurata in Piazza dei Bruzi la Fiera di San Giuseppe.

