A Cosenza Coldiretti ha presentato il Corso di Alta Formazione in Fiscalità in Agricola

COSENZA – Si terrà in Calabria e più precisamente a Cosenza, il primo in Italia, un corso di Alta Formazione sulla “Fiscalità Agricola”. Il corso è stato pensato da Coldiretti Calabria ed è stato presentato alla Camera di Commercio di Cosenza, e vedrà la diretta collaborazione del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche dell’Università della Calabria. Una iniziativa che ha visto prontamente l’Unical raccogliere le esigenze sempre più specialistiche e avanzate richieste dall’agricoltura e dall’agroalimentare calabrese.

“Momenti come questi – ha spiegato il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, presente per l’occasione – servono proprio a favorire la conoscenza e le opportunità che ci possono essere, legate ovviamente a quelle che sono gli sviluppi delle attività produttive sul mercato interno, oltre le tante possibilità legate anche l’internazionalizzazione che rappresentano un elemento di carattere strategico per la crescita di un comparto come l’Agricoltura, che è sempre più significativo per il valore economico del paese, Italia”.