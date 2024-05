A Cosenza “Brasseur Hugo”: viaggio nel tempo e nei sapori. Ceni e ricevi la busta segreta per volare in Belgio

COSENZA – Da Brasseur Hugo a via Simonetta, nel cuore di Cosenza, si trova un angolo della vecchia Parigi. È più di un semplice locale: è un luogo dove la magia del cinema francese prende vita. Dallo stile Steampunk, metro di Parigi 1920 e ispirato al film di Hugo Cabret, è un vero e proprio viaggio nel tempo e nei sapori. Ristorante, pub, paninoteca e pizzeria dove cenare o semplicemente bere un’ottima birra, un bicchiere di vino o un buonissimo cocktail, accompagnati da una serie di succulente pietanze. Il locale offre una grandissima varietà di prodotti, tutti rigorosamente selezionati, molti gourmand e con un’altissima qualità delle materie prime utilizzate… anche a chilometro zero.

Brasseur Hugo consente di scoprire anche la prelibatezza della cucina Franco-Belga rivisitata e che da oramai 7 anni fa compagnia ai cosentini e agli amanti della buona tavola. Ma da BH è possibile anche gustare delle buonissime pizze ed abbinarle ai migliori cocktail per un grande classico degli apericena del Sud.

Ambasciatore della birra

E poi c’è la grandissima varietà di birre: rosse, bionde, doppio malto, ad alta fermentazione, non filtrate, forti e speciali: 18 marchi anche artigianali che hanno permesso al locale di fregiarsi del titolo “ambasciatore della birra”. Brasseur Hugo è l’ambiente giusto per trascorrere una serata in compagnia degli amici, in coppia ma anche da soli, sorseggiando ottime birre e gustando pietanze raffinate dove tutto diventa un’esperienza unica.

Il contest di Brasseur Hugo e la busta segreta con fantastici premi

E per festeggiare il settimo compleanno, Brasseur Hugo premia ogni visita al locale, trasformandola in un’occasione unica. Fino a sabato primo giugno, con una cena o un ordine di asporto delivery, Hugo vi consegnerà una busta misteriosa che contiene un premio. Un segreto che, però, non può essere svelato subito. Bisognerà conservare gelosamente la busta fino al 2 Giugno. Poi, da quel giorno e fino al 30 Giugno, vivrete l’emozione di scoprire insieme al locale il premio.

Un vero e proprio premio segreto che contiene un mondo di possibilità! Ogni busta è una garanzia di vincita, con sorprese che vanno da cene gratuite a regali speciali. E per i più fortunati, il grande premio: un voucher dal valore di due biglietti per un viaggio in Belgio con visita guidata in una Birreria. Ogni momento potrebbe trasformarsi nell’occasione d’oro. Ma ricordati c’è tempo fino al primo di giugno. Brasseur Hugo è in via Simonetta 15, a due passi da Piazza Bilotti. Per prenotazioni 347 449 0859.