A Cosenza, attiva dallo scorso 19 febbraio la nuova sala operativa del 118. Ecco come funziona

COSENZA – Quella appena vista è una operatrice della nuova Sala Operativa del 118 di Cosenza, in viale degli Stadi, che sta già operando dallo scorso 19 febbraio. Questa mattina è stata mostrata ai sindacati che hanno incontrato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, un’occasione per fare il punto della situazione sulla Sanità calabrese. Una struttura quella della Sala Operativa del 118 di Cosenza, dove ci sono 8 medici per turno, garantendo le chiamate della provincia di Cosenza e di Crotone ed i trasferimenti secondari dell’intera regione Calabria. “Una sala operativa nuova e avveniristica”, l’ha definita il direttore generale dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano, “capace di dare risposte immediate e tempestive nel settore dell’emergenza/urgenza”. A rispondere alle chiamate gli operatori, è previsto anche un sistema di geo localizzazione sia per chi chiama che per le ambulanze, in modo da inviare il mezzo più vicino.

