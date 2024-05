A Cosenza arrivano i ‘Topsy’, cestini colorati per raccogliere i piccoli rifiuti urbani

COSENZA – A Cosenza, su viale Parco, nella zona centrale della città, arrivano i Topsy, cestini da esterno per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L’annuncio è stato fatto dall’assessore comunale Francesco De Cicco. “Continua l’ installazione delle attrezzature stradali previste dal nuovo Servizio Integrato di igiene urbana – precisa De Cicco. – L’ utenza potrà impiegare i “Topsy” in foto per il conferimento differenziato di piccoli rifiuti urbani. Invitiamo l’ utenza alle buone pratiche per migliorare il decoro della nostra bellissima città”.

“Tolleranza zero” è il leitmotiv ribadito più volte dall’amministrazione guidata da Franz Caruso nella lotta all’abbandono dei rifiuti e all’inciviltà in città. Interventi di bonifica già effettuati in diverse zone tra cui alcuni lotti di via Popilia, VaglioLise, via Padre Giglio, piazza Totonno Chiappetta e vico secondo san Tommaso nel centro storico, svariate zone di Donnici e Serra Spiga.

Si attende ora l’installazione di un sistema di videosorveglianza con videotrappole innovative, in funzione H24, “in modo da individuare e sanzionare, in maniera pesante, i furbetti, incivili e maleducati, che non rispettano le regole”, ha precisato il sindaco Franz Caruso