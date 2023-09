A Cosenza arriva ‘We Love Pizza Festival’, dedicato all’alimento più amato al mondo

COSENZA – La pizza è simbolo di semplicità ma anche di italianità, ed è uno degli alimenti che rappresenta maggiormente in tutto il mondo il nostro paese, mangiata e apprezzata da qualsiasi popolo, il suo consumo ogni anno è in continua crescita. Riconosciuta come parte integrante del patrimonio culturale dell’umanità, trasmessa di generazione in generazione e continuamente ricreata, in grado di fornire alla comunità un senso di identità, di continuità e di promuovere il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

“We Love Pizza” è un progetto di inclusione sociale che ha come obiettivo quello di offrire un’opportunità di formazione e lavoro ai disoccupati della città di Cosenza. Il progetto prevede infatti la realizzazione di corsi sulla pizza tenuti dal maestro pizzaiolo Lorenzo Fortuna, per fornire competenze tecniche e formazione professionale ai partecipanti, al fine di aiutarli a reinserirsi nel mondo del lavoro nel settore della ristorazione, in collaborazione con Campagna Amica.

Un appuntamento unico nel suo genere che verrà presentato il prossimo 24 settembre dalle 12.00 e fino alla mezzanotte, con una grande festa della pizza, nel centro cittadino della città dei bruzi, a cui parteciperanno le migliori pizzerie della provincia, che offriranno le loro specialità ai partecipanti. Questo momento rappresenterà un’opportunità di incontro e di scambio tra i partecipanti, le pizzerie e la comunità locale, valorizzando il prodotto tipico, promuovendo l’eccellenza della gastronomia locale e presentando i corsi di formazione a cui a partire dal 25 settembre sarà possibile accedere gratuitamente.

Previsti nel corso della giornata, laboratori per bambini con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare l’intera comunità sull’importanza dell’inclusione sociale e di promuovere la cultura della pizza come patrimonio culturale e gastronomico anche della città di Cosenza.

Presenti su corso Mazzini un’area food composta dalle migliori pizzerie della provincia, dove i visitatori potranno degustare le eccellenze delle pizze più rinomate del territorio cosentino, realizzate solo con prodotti tipici calabresi, show cooking in cui i maestri pizzaioli calabresi metteranno in mostra le loro competenze e abilità mentre lavorano i prodotti dal vivo tra cotture e spettacolo, un’area convegni che sarà occasione di incontro fra istituzioni, visitatori e figure autorevoli del settore food e infine un’area musica in cui si alterneranno concerti e dj set.