A Cosenza arriva Maria Cristina Nardone, figura di spicco nel mondo della Comunic-Azione

COSENZA – Due giorni a Cosenza insieme a Maria Cristina Nardone, figura di spicco nel mondo della Comunic-Azione e del Problem solving, coach di atleti olimpici oltre che essere consulente di importanti multinazionali. Definita «un ciclone» per la sua straordinaria energia e capacità relazionale nonché per l’abilità di guidare persone e organizzazioni a cambiamenti desiderati in tempi rapidi.

Il primo giorno, 23 aprile, sarà dedicato ai giovani fornendo loro strumenti strategici per gestire le emozioni. Sentimenti di sconforto, ansia, rabbia e paura di deludere le aspettative degli altri stanno diventando sempre più diffusi tra le giovani generazioni. In questo giorno verranno condivise strategie innovative per sviluppare le proprie capacità di gestione emotiva e costruzione del futuro. Giornata suggerita vivamente anche a genitori, insegnanti, educatori che inevitabilmente orientano scelte e influenzano i destini dei giovani.

Il secondo giorno, 24 aprile, sarà dedicato a chi desidera elevare le proprie competenze di leadership. Verranno forniti strumenti pratici e insights preziosi per chi aspira a ruoli di leadership o chi già occupa posizioni di gestione e desidera affinare le proprie abilità nel guidare con efficacia, efficienza ed eleganza.

Il primo appuntamento di martedì 23 aprile si terrà all’Università della Calabria dalle ore 9.30 nell’Aula OA/SG3 del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, e avrà per tema “Strumenti strategici per gestire le emozioni – Come affrontare difficoltà e risolvere problemi strategicamente”. Sarà presente Maria Cristina Nardone, ceo di “Nardone group”, ideatrice del modello di Counseling coaching strategico e autrice del libro “Giovani strateghi” scritto insieme a Michele Paternoster, mental coach e tutor della scuola di Counseling coaching strategico, anche lui presente all’incontro dell’Unical. L’introduzione e la moderazione sono affidate ad Antonietta Cozza, consigliera comunale e delegata alla Cultura del Comune di Cosenza mentre ci saranno le relazioni di Angela Costabile, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione e delegata del rettore al counseling psicologico di ateneo Unical, e Giuseppina Simone, professoressa di Organizzazione aziendale e delegata del rettore al Placement e al Fund raising Unical. La partecipazione è gratuita.

Nel pomeriggio gli autori Maria Cristina Nardone e Michele Paternoster si sposteranno, alle 18 introdotti da Alessandro Mari, alla libreria Feltrinelli a Cosenza in corso Mazzini, 86, Il tema dell’incontro è “Emozioni strategiche – Con i giovani per costruire futuro”. La partecipazione è gratuita.

Mercoledì 24 aprile Maria Cristina Nardone sarà protagonista, dalle 9.30 alle 12.30 nella sala Pitagora dell’Italiana Hotels di via Panebianco, 452, a Cosenza, del workshop “Leadership strategica”. La quota di iscrizione, per chi volesse partecipare, è di 80 euro più iva (per info 328 5395949).

Chi è Maria Cristina Nardone

Maria Cristina Nardone è imprenditrice, consulente e coach strategica.

Tra le sue tante esperienze, si è curata dell’organizzazione di 5 Convegni Mondiali di Psicoterapia e nel 1999 vanta di un percorso di gestione del cambiamento condotto con l’Esercito Italiano per l’accesso delle donne alle carriere militari.

Per 28 anni è stata al fianco del fratello Giorgio Nardone (noto psicoterapeuta di fama mondiale) con il quale ha gestito 2 società (Stc Change strategies e Centro di terapia strategica) per le quali è stata 12 anni amministratore delegato e 16 anni direttore amministrativo e del personale per l’altra. Dal 2000 si è occupata di tutti gli interventi formativi e di consulenza in ambito aziendale-manageriale costruendo delle personali modalità d’intervento per risolvere problemi e gestire il cambiamento con tecniche in grado di impattare dove logiche ordinarie e razionalità non funzionano- sbloccando quei processi mentali ed emotivi, che inevitabilmente impattano sulle performance, sulle modalità decisionali, sulla leadership. Da questa sua esperienza concreta ha ideato un metodo specifico, il Counsel-Coaching breve strategico®.

Ha formato, con le sue 2 scuole, centinaia di allievi, seguito in consulenza top manager, imprenditori e atleti olimpici a supporto delle loro massime performance.

È stata anche docente a contratto in alcune università, svolgendo seminari specialistici su argomenti relativi alle “Soft skills” come ad esempio al Santa Chiara Lab – Università di Siena e nel master in Ingegneria dell’impresa – Università Tor Vergata di Roma in materie come “Leadership e management strategico” – “Dall’intelligenza emotiva a quella strategica per gestire emozioni invece che subirle”.

Le sue conoscenze specialistiche del “fattore umano”, di management, comunicazione, unite alle strategie di problem solving strategico l’hanno fatta diventare consulente di grandi aziende e multinazionali. Parte del suo lavoro è racchiuso nel suo libro “L’azienda vincente – Migliorare il presente, inventare il futuro: problem solving per le organizzazioni”, edito da Ponte alle Grazie.