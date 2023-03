A Cosenza arriva lo street food contadino di Coldiretti

COSENZA – Procedono i preparativi sulla centralissima corso Mazzini a Cosenza, dove da venerdì 10 a domenica 12 marzo si svolgerà il “Villaggio di Coldiretti”, che vedrà la presenza di numerosi agricoltori provenienti da diverse regioni. Un evento dello street food contadino che si svolgerà per la prima volta nella nostra regione. I visitatori potranno vivere tra le aziende agricole ed i loro prodotti, a tavola con gli agrichef, in sella agli asini e tra gli altri animali. Sono previsti anche dei percorsi didattici per i più piccoli, con le fattorie degli animali. Una manifestazione nazionale come ha spiegato il direttore di Coldiretti Calabria, Francesco Cosentini con la prima tappa che si svolgerà proprio a Cosenza.

