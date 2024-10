A Cosenza arriva la Fiera del Riuso per vendere e acquistare oggetti da ‘seconda chance’

COSENZA – Sabato 12 ottobre 2024, a partire dalle ore 10:00, presso Piazza Arenella a Cosenza, si svolgerà la terza edizione di “Seconda Chance”, una fiera dedicata al riutilizzo. Il Garage sale, organizzato dal collettivo Munnizza Social Club in collaborazione con Lotta Senza Quartiere, permetterà a chiunque di vendere ed acquistare oggetti non più necessari ma in buone condizioni, altrimenti destinati alla discarica, promuovendo così il riuso e la sostenibilità.

Garage sale è il market etico che promuove il consumo responsabile. I prodotti in vendita, infatti, sono usati o come nuovi, comunque ancora utilizzabili e pronti per ricevere una seconda vita da chi potrebbe esserne interessato. Non solo, la giornata sarà un momento di convivialità e coesione sociale. L’intero evento sarà, infatti, accompagnato da musica e da un pranzo sociale a cura del collettivo.

Durante la giornata saranno, inoltre, proposti tre laboratori aperti a tutti:

LibLab: Un’attività dedicata alla lettura e alla creatività, condotta da Marta della libreria Raccontami. Un’occasione per stimolare l’immaginazione attraverso storie e attività manuali.

Open Day: Allenamento di Boxe per Tutt*. Un allenamento di boxe aperto a tutt*, indipendentemente dall’esperienza, guidato da Carlo Stepancich. Un’opportunità per avvicinarsi a questo sport in un ambiente accogliente.

“Marionette di Munnizza” con Lotta senza Quartiere. Un laboratorio creativo per realizzare marionette utilizzando materiali di scarto, a cura di Christian e Teresa di Lotta senza Quartiere.

Alla fiera saranno ammessi articoli di vario genere, tra cui abbigliamento, libri, giocattoli e piccoli mobili, purché idonei per una seconda vita. È possibile prenotare uno spazio gratuito per vendere oggetti non più necessari ma in buone condizioni, contattando il 348 9847303 o il 388 7924137.