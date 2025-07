A Cosenza arriva “Itinerari della salute”, il tour di prevenzione dermatologica della Croce Rossa

- Advertisement -

COISENZA – Il prossimo fine settimana arriva in città l’ottava e penultima tappa del tour di prevenzione dermatologica, il progetto Itinerari della Salute della Croce Rossa Italiana, incontra l’iniziativa Protezione senza LiMiti, promossa da Nivea Sun. Obiettivo: coinvolgere e informare giovani e adulti sull’importanza di una corretta esposizione al sole. Una prevenzione diventata itinerante grazie alla collaborazione tra queste due realtà che punta ad poter intercettare le persone, soprattutto i giovani, nei contesti tipici dell’estate facendo informazione corretta su come godere in sicurezza dei benefici del sole.

Da sabato 26 a domenica 27 luglio l’appuntamento è in piazza dei Bruzi, dalle 9 alle 18:30 di sabato e dalle 9 alle 19 di domenica, con una piccola pausa dalle 13 alle 14:30 in entrambi i giorni. Qui sosterà il furgone attrezzato della CRI dove tanti volontari saranno a disposizione del pubblico per dare informazioni, pronti a sfatare falsi miti su un corretto utilizzo della protezione solare, mentre un medico dermatologo effettuerà, su appuntamento, screening gratuiti della pelle.

Per prenotare la visita specialistica basterà collegarsi al sito https://salutedellapelle.cri.it/eventi/, cliccare sull’evento e contattare il numero telefonico o la mail di riferimento.