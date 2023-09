A Cosenza arriva ‘Iamu’: interventi di street art per valorizzare lo spazio urbano

COSENZA – Prende il via a Cosenza il progetto Iamu – Idee Artistiche Multidisciplinari Urbane, curato dall’associazione Rublanum (già fautrice del progetto di street-art itinerante Gulìa Urbana) in collaborazione con Fulea e Maestri Fuori Classe, e finanziato da Agenda Urbana con il patrocinio del Comune.

Per la prima volta, dopo 12 anni di anni di attività, l’associazione Rublanum si affaccia con un proprio progetto ad operare nella città di Cosenza: all’interno del quartiere delle Case Minime, ubicato a monte di Viale della Repubblica, Iamu ha l’obiettivo di valorizzare lo spazio urbano, grazie ad interventi di street-art, ma anche a sviluppare il tessuto comunitario del luogo, attraverso l’unione di linguaggi artistici e strumenti inclusivi per il coinvolgimento della comunità.

Nell’ambito della street-art Iamu prevede la realizzazione di cinque opere sulle facciate degli immobili del quartiere, coinvolgendo artisti internazionali riconosciuti come tra i più importanti del genere: Aches (Irlanda), Dimitris Taxis (Grecia), Dùo Amazonas (Argentina – Colombia), Slim Safont (Spagna), Tony Gallo (Italia) e Vesod(Italia). Ospite d’eccezione sarà Martha Cooper, fotoreporter statunitense, nota per aver documentato la storia della scena urban di New York fin dagli anni ’70 e diventata un punto di riferimento a livello mondiale.