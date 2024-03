A Cosenza arriva Andrea Presti: il campione di bodybuilding terrà uno stage

COSENZA – All’Elite Fitness di Cosenza si terrà uno stage teorico e pratico con Andrea Presti, il massimo esponente italiano nel mondo del body building. L’appuntamento è fissato per il giorno sabato 06 Aprile.

L’incontro sarà suddiviso in:

– uno stage Teorico di mattina

– uno stage Pratico in sala pesi di pomeriggio.

Ognuna delle fasi avrà una durata di 3 ore circa.

Alla fine dell’evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione personalizzato, mentre il campione di bodybuilding Andrea Presti si renderà disponibile per fotografie ed autografi.

Lo stage sarà a numero chiuso, pertanto per iscriversi ed essere inseriti in lista bisogna recarsi direttamente presso la Reception dell’Elite Fitness, in via Evangelista Torricelli 36, Rende (CS).

Per gli amanti di Google Maps, basta inserire la seguente posizione:

https://maps.app.goo.gl/3rSVaTdUNFdDWsVB9

Il giorno dopo, Domenica 7 Aprile, soltanto un ristrettissimo numero di pochi fortunati potranno accedere ad un allenamento dedicato ed a porte chiuse, diretto dal Maestro Andrea Presti in persona.

Sì tratterà di un personal training “full immersion” di gruppo, unico ed irripetibile, nel quale il campione svelerà le migliori tecniche di allenamento per massimizzare i risultati ed ottenere un fisico senza paragoni! I posti saranno strettamente limitati a 10 unità.

Per info e costi manda un WhatsApp al 348-3429050 o manda una mail all’indirizzo info@elitefitness.it