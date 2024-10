A Cosenza “Aghia Ognissanti Fest”: immagini, suoni e visioni per celebrare l’antiproibizionismo

COSENZA – Venerdì 1 novembre, dalle ore 18, presso il Cineteatro Universal, in via San Francesco D’Assisi 35, a Cosenza Vecchia, Aghia Sophia Fest & Cineteatro Universal presentano Aghia Ognissanti Fest. «Una serata che vi farà sorridere – dicono gli organizzatori – ballare (prima nella vineddra e poi direttamente on stage), giocare con i colori, ascoltare tanta buona musica, gustare ottimi piatti, il tutto ispirato dalla filosofia Antipop, un modo di essere prima che una pellicola, un modo di criticare la “fabbrica” della musica e non solo».

«Il menù della serata prevede dj set from balcone e si balla nella vineddra; interactive live painting con Joseph Waweru Weche aperto a bimbi, famiglie e adulti; cena cucinata da ZioMarcello marchio di fabbrica indiscutibile della città vecchia; proiezione esclusiva di Antipop docu-film dedicato alla parabola musicale di Cosmo (Italia, 60’) e Drose vs. Mek live che se le daranno musicalmente di santa ragione».

Il Cineteatro si trova in via San Francesco D’Assisi 35, nel cuore della Giostra Vecchia, a pochi metri dall’omonima chiesa, a due passi dalla storica Ficuzza.