A 40 anni dal diploma, la prima classe di Informatica si ritrova all’ITIS “A. Monaco” di Cosenza

Quaranta anni dopo il diploma, gli ex studenti della V^ A "Informatica" si sono ritrovati all'ITIS A Monaco di Cosenza. La prima generazione di tecnici informatici calabresi e i legami che hanno resistito al tempo

Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – Dal 1985 al 2025: quaranta anni di storia, amicizia e ricordi. Un ponte lungo un’intera vita che ieri si è trasformato in festa e ricordo condiviso. Un anniversario speciale e carico di emozioni: ieri gli ex studenti della classe V^ A Informatica dell’anno scolastico 1984/1985 si sono ritrovati all’Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco” di Cosenza per celebrare i 40 anni dal diploma.

Quella di ieri non è stata una semplice rimpatriata, ma un vero e proprio viaggio nella memoria: il primo storico gruppo di tecnici informatici diplomati in Calabria ha scelto di tornare nella scuola che li ha visti crescere, per rivivere insieme ricordi, sorrisi e legami mai sopiti.

ITIS Monaco di Cosenza: un legame che dura nel tempo

Nonostante le strade diverse intraprese nella vita, la classe ha mantenuto vivo lo spirito di quegli anni attraverso incontri periodici e una chat di gruppo sempre attiva. Un legame che ha trasformato la nostalgia in condivisione quotidiana, rendendo possibile il mantenimento di amicizie autentiche e profonde.

Primi tecnici informatici in Calabria

Questa speciale réunion non celebra solo un traguardo personale, ma racconta anche la nascita di una figura professionale pionieristica per il territorio calabrese: i diplomati della V A Informatica hanno rappresentato i primi tecnici informatici formati nella regione, aprendo la strada a generazioni future nel mondo della tecnologia e dell’innovazione.

