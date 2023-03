8 Marzo: lavoro femminile in provincia di Cosenza in mostra all’Archivio di Stato

COSENZA – In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Archivio di Stato di Cosenza ha organizzato una mostra documentaria dal titolo “Il lavoro femminile nella provincia di Cosenza dal sec. XIX al XX sec.”. La mostra, con ingresso gratuito, ha l’obiettivo di mettere in luce aspetti poco noti dell’attività lavorativa femminile, poiché non si conosce ancora abbastanza l’importanza del ruolo attivo, produttivo ed economico, che in questo periodo storico le donne hanno avuto nella società.

Il materiale documentario raccoglie una serie di testimonianze legate a corsi di formazione, aziende femminili, richieste di finanziamento, concorsi pubblici, rinnovi di licenza e proteste per difendere i propri diritti lavorativi che hanno come protagoniste donne di ogni estrazione sociale e provenienti da diverse realtà della provincia di Cosenza.

L’inaugurazione della mostra si terrà giorno 8 marzo alle ore 17.30, anticipata da un tavolo di confronto con imprenditrici del territorio che offriranno la loro testimonianza diretta su cosa significa lavorare oggi in Calabria. Seguirà la lettura recitata di un documento storico curata dall’attrice Alma Pisciotta della Compagnia teatrale “Emergenti visioni”. Chiuderà la giornata una performance musicale degli allievi del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza.

Orari di apertura:

da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30

La mostra resterà aperta fino al 7 aprile 2023. Ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione. Archivio Di Stato di Cosenza, via G. V. Gravina n.12 Tel. 0984-791790