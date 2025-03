8 marzo, il colonnello Mommo omaggia le donne dell’Arma della Provincia di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Nel giorno della ricorrenza dell’8 marzo, “Giornata Internazionale della Donna”, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Col. Andra Mommo, ha voluto omaggiare con un presente floreale le donne di ogni ordine e grado che prestano servizio nell’Arma della Provincia Bruzia.

Durante l’incontro, tenutosi presso la sala rapporto del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, il Col. Mommo ha ripercorso la storia che ha portato all’individuazione dell’8 marzo quale ricorrenza globale che onora le conquiste sociali, economiche, culturali e politiche delle donne, per conseguire la parità di genere. Il Comandante ha sottolineato che se pur l’8 marzo sia stato istituito ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 1977, questa giornata ha radici storiche nei movimenti femministi del primo Novecento che lottavano per il diritto di voto, migliori condizioni di lavoro e uguaglianza.

L’incontro è stato anche l’occasione per riflettere sui progressi compiuti ma, soprattutto, sulle sfide ancora da affrontare per rafforzare l’impegno verso una società in cui le donne possano godere pienamente dei loro diritti nella vita quotidiana. Proseguendo, il Col. Mommo ha enfatizzato il ruolo fondamentale delle donne tanto nel privato, quanto nella società e nell’Arma, nel cui ambito le prime donne sono state arruolate circa 25 anni fa e, da allora, la loro presenza è cresciuta costantemente con riconoscimenti che le hanno meritatamente portate a ricoprire anche importanti incarichi di Comando, emergendo per caparbietà e professionalità. Un passaggio del discorso è stato dedicato alla propensione all’ascolto e all’accoglienza che il personale femminile in uniforme può offrire grazie alla maggiore propensione all’empatia con le “vittime fragili” e per essere un punto di riferimento per altre donne. Le donne nell’Arma non sono solo militari, Carabinieri, ma anche compagne, mogli, madri che con dedizione curano il lavoro senza trascurare il loro ruolo nella famiglia e nella società, senza mai sottrarsi alla missione di servire lo Stato e la famiglia.

Al termine dell’incontro è stato presentato l’accordo appena sottoscritto tra il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza e il Centro Contro la Violenza alle Donne “Roberta Lanzino”, nell’ambito del quale, proprio oggi, sono state individuate altre tre militari dell’Arma che rivestono il ruolo di Comandante di Stazione di presidi collocati in aree periferiche del territorio provinciale, che andranno ad affiancare il personale già specializzato, inserito nella RETE NAZIONALE ANTIVIOLENZA A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA, che l’Arma dei Carabinieri ha istituito sin dal 2014.