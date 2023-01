La Questura di Cosenza ha ricordato il questore Angelo de Fiore: «giusto tra le Nazioni»

COSENZA – “Cosenza giace nel degrado assoluto a causa dei cumuli dei rifiuti sparsi in ogni zona della città, dei numerosissimi e sporchi bidoni delle attività di ristorazione – circondati a loro volta da altra spazzatura, in special modo cibo – dalle deiezioni dei cani che in tanti lasciano sui marciapiedi. Sono scene frequentissime, segnalate sui media e sui social, in particolare nel periodo estivo, quando il caldo amplifica il problema dei rifiuti abbandonati e favorisce la fuoriuscita dei topi, attratti dal cibo disseminato ovunque”. A scriverlo è il Movimento civico “Nuovi Orizzonti Cosenza”.

“La città sporca ai ‘massimi termini’ – continua la nota – è una eredità della precedente Amministrazione, che ha organizzato una balorda raccolta differenziata, non ha mai controllato se gli operatori ecologici spazzavano i marciapiedi e ha, soprattutto, consentito ai locali di ristorazione di non rispettare le regole igieniche, necessario in un contesto urbano. Dalla raccolta differenziata, inoltre, contrariamente a quanto propagandato nel momento in cui si è iniziato a farla, non si è conseguito il risparmio promesso dall’allora Amministrazione comunale e dal Conai, in virtù del fatto che i rifiuti urbani, raccolti in maniera differenziata, diventano una risorsa e come tale producono profitto. Oggi, pertanto, i cosentini sono “obbligati” a tenere in casa mastelli su mastelli, a rispettare orari e regole per buttare i propri rifiuti – e questo è giusto – ma in cambio non usufruiscono del servizio dovuto e neppure del risparmio sbandierato dall’ex sindaco Occhiuto. Non è dato sapere se il Conai “paga” il Comune bruzio per i rifiuti differenziati che gli concede.

Nonostante i disservizi elencati, i cittadini sono vessati da tributi esagerati, gestiti dall’ennesimo regalo che Occhiuto ha fatto alla città: Municipia Spa, ovvero la società che si è aggiudicata per € 5.178.649,50 il servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate tributarie ed extratributarie per una durata di cinque anni, con scadenza a giugno 2022. Ma non è ancora andata via. La società, “imposta” dall’ex sindaco Occhiuto alla città, composta da impiegati troppo spesso scortesi e indolenti, invia ai cittadini bollette esagerate e in continuo aumento a fronte di servizi molto scarsi. La tassa sui rifiuti non è adeguata al servizio reso al cittadino, costretto a vivere in una città sempre sporca. Le bollette, oltre ad essere esagerate, non sono chiare. Residenti e commercianti invitano, pertanto, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, a prendere immediati provvedimenti nei riguardi di Municipia, a controllare le fatture che emettono e a liquidarla nel minor tempo possibile. Per questi motivi, il Movimento civico “Nuovi Orizzonti Cosenza” ha lanciato una petizione e chiede a tutti i cittadini di firmarla affinché si controlli l’attività di Municipia e al più presto venga mandata via.