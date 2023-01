Cosenza, pubblicato avviso per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità

COSENZA – Il settore welfare del Comune di Cosenza ha pubblicato l’avviso per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell’infanzia e la primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale. Possono manifestare interesse all’attivazione del servizio di trasporto scolastico, per l’anno scolastico in corso 2022/2023, a titolo gratuito, gli studenti non autosufficienti affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, che presentino una significativa compromissione dell’autonomia e che siano in possesso di idonea documentazione sanitaria certificata da una struttura sanitaria pubblica competente, al fine di favorire il diritto allo studio facilitando gli spostamenti nel tragitto casa-scuola.

Il servizio, gestito attraverso l’affidamento a soggetti terzi, è riservato agli alunni residenti nel Comune di Cosenza, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio urbano e suburbano della città di Cosenza, che risultino in possesso del verbale di accertamento dell’handicap ex Legge n.104/1992 e che non fruiscano già del servizio di trasporto scolastico.

Le istanze devono essere trasmesse dal genitore dello studente (o da altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale o tutore/amministratore di sostegno/curatore, affidatario), utilizzando il modello “A”, allegato all’avviso, entro e non oltre le ore 12 del prossimo 6 Febbraio.

L’istanza dovrà pervenire, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: [email protected] , o, in alternativa, mediante consegna a mano presso gli Uffici del Protocollo generale del Comune di Cosenza, sito in Piazza Eugenio Cenisio (Palazzo Ferrari), in busta chiusa, riportante la seguente dicitura:“Richiesta di attivazione del servizio trasporto scolastico rivolto agli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado”.

Ogni altra informazione potrà essere desunta dalla consultazione dell’avviso sull’albo on line del Comune, o contattando l’Ufficio Disabili e Adulti in difficoltà – Settore Welfare del Comune di Cosenza, in orario di ufficio, dalle ore 9,00 alle 12,00, oppure telefonando ai numeri 0984813728 – 0984813733 – o inviando una mail all’indirizzo: [email protected] .