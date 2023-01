Arci Cosenza porta 600mila euro sul territorio con 12 progetti approvati

COSENZA – Si è tenuta qualche giorno fa nella Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza (Piazza VX marzo) la Conferenza Stampa di presentazione d dei Progetti vincitori dei Circoli di ARCI Cosenza del Bando Sostegni art. 72 e art. 73 del Terzo Settore finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria. L’insieme dei progetti prevedono un finanziamento di 600mila euro su 10 territori provinciali coinvolti. I circoli in questione sono 7 su 19 attivi attualmente a Cosenza e Provincia, di cui vediamo qui oggi i referenti e/o presidenti/presidentesse. Lo stesso Comitato Arci Cosenza rientra all’interno della lista delle associazioni i cui progetti sono stati finanziati dal Bando. Si aggiungono a questi altre realtà alcune associazioni socie, raggiungendo così il numero di 12 progetti approvati e finanziati. La moderatrice della Conferenza, Rosaria Alessia Buffone – Segretaria e Responsabile della Comunicazione per ARCI Cosenza, ha moderato la conferenza stampa che visto protagonisti i referenti dei Circoli di ARCI Cosenza, i quali hanno raccontato le azioni previste dai propri progetti.

Erano presenti il Presidente del Comitato Provinciale ARCI Cosenza, Silvio Cilento, il quale ha presentato le linee guida del progetto “Community Diversity”; Giuseppe Pagliaro, Presidente di ARCI Kirone con il progetto “Co-Senza Stress”; Luigi Lembo, Segretario di ARCI Paeseggiando con il progetto “MANGROVIE: Rigener-azioni e Sinapsi”; Maria Rosa Vuono, referente per ARCI Aprile e ARCI Mediaterronia con i rispettivi progetti “Music is the Power” e “Social Tv: dibattiti e discussioni sociali”; Francesco Stumpo per Il Ritrovo con il progetto “Ritrovarci”; Francesco Spezzano, presidente di Hello Music Academy con il progetto “Giovani Promesse Città di Acri”; l’associazione Le Rose di Gerico con il progetto “Generiamo Inclusione”. Durante l’incontro si è sottolineata l’importanza degli obiettivi generali proposti dai vari progetti che si rifanno ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 sviluppo sostenibile basati sulle tre dimensioni (ambientale, sociale, economica) e caratterizzate dallo sviluppo di un welfare territoriale generativo, finalizzato all’implementazione delle relazioni di comunità, con le quali è possibile scambiarsi esperienze e buone prassi, ma soprattutto di agire condividendo analisi, valutazioni, progettualità e risorse in una logica di sviluppo includente di matrice multilivello.

Progetti circoli ARCI Cosenza: gli obiettivi

Nel particolare, i progetti dei circoli ARCI Cosenza mireranno ad attività che permettano di raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; porre fine ad ogni forma di povertà; fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti. Ciò che è emerso in questa fase di avvio delle attività progettuali è una complessa burocrazia che viene chiesta alle ODV e APS che si potrebbe snellire e rendere più accessibile La conferenza stampa si è conclusa con l’invito della Segretaria Generale di ARCI Cosenza verso le comunità cosentine alla partecipazione degli incontri e delle attività previste dai progetti con l’augurio da parte del Presidente e di ARCI Cosenza verso l’intera rete associativa ARCI del territorio affinché possano continuare nell’impegno e nel lavoro sociale e culturale che da anni ormai già svolgono