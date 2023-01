A Montalto Uffugo, giornata di prevenzione gratuita contro le malattie cardiovascolari

MONTALTO UFFUGO (CS) – Una giornata di prevenzione gratuita nei confronti delle patologie cardiovascolari è stata promossa a Montalto Uffugo. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, dal Garante per la disabilità del Comune di Montalto Uffugo e dall’Adis di Cosenza ha riguardato una serie di visite e controlli con dei medici angiologi dell’Asp di Cosenza per i residenti, favorendo in modo particolare persone con disabilità e con un basso reddito. “Perché prevenire – ha dichiarato il sindaco Pietro Caracciolo – è uno degli obiettivi primari da perseguire, in modo da tutelare la salute dei cittadini”.