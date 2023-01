Cosenza, un pasto caldo per i senza tetto al mercato coperto di Coldiretti

COSENZA – Avviata questa mattina la collaborazione tra Coldiretti Campagna Amica Calabria, e l’Amministrazione Comunale per una rete di solidarietà a beneficio dei senza dimora di Cosenza ai quali è stato offerto un pasto caldo presso il mercato amico al coperto di Piazza Matteotti. L’intesa fortemente voluta dal sindaco Franz Caruso è stata posta in essere dall’assessore alle attività produttive Massimiliano Battaglia in sinergia con l’assessore al welfare Veronica Buffone.

“Ringrazio personalmente il presidente regionale di Coldiretti, Franco Aceto, il responsabile regionale di Campagna Amica, Mario Ambrogio ed il direttore regionale Francesco Cosentini – ha affermato il sindaco Franz Caruso – per la straordinaria sensibilità dimostrata volta ad attuare una stretta collaborazione con l’amministrazione comunale per offrire un gesto di vicinanza concreta a quanti sono rimasti indietro ed hanno necessità di essere sostenuti e sorretti, soprattutto in questo periodo particolarmente freddo. Purtroppo il disagio sociale ed economico nella nostra città raggiunge percentuali altissime, aumentate ulteriormente a causa della crisi economica a seguito della pandemia e della guerra che si sta combattendo nel cuore dell’Europa. Da solo il Comune e gli altri Enti pubblici non riescono a dare risposte immediate e certe, per come pure vorremmo, al bisogno dei senza tetto, dei senza fissa dimora, delle tante famiglie che non riescono a mettere nulla a tavola né a pranzo né a cena. Ecco perché plaudo sempre e con estrema ammirazione a quanti, associazioni, organismi di terzo settore, imprenditori e semplici cittadini, accendono la luce della solidarietà ed operano in favore di chi è rimasto indietro, supportando la nostra azione amministrativa con straordinaria sensibilità e vicinanza. A tutti loro non smetterò mai di dire grazie a nome mio personale e dell’intero esecutivo municipale”.

Il mercato coperto di Campagna Amica Coldiretti, dunque, si è trasformato oggi in una mensa per i senza fissa dimora, dove si sono fermati anche gli assessori Buffone e Battaglia ed il responsabile regionale di Campagna Amica Coldiretti, Mario Ambrogio che hanno personalmente servito gli ospiti. Si sta ora lavorando per ripetere l’iniziativa quanto prima e, soprattutto, per poterla strutturare nel tempo.