Cosenza: ubriaco minaccia con un coltello il gestore di un locale, arrestato

MONTALTO UFFUGO (CS) – Un gruppo di cittadini aventi diritto al beneficio del contributo fitto casa, residenti nel Comune di Montalto hanno contattato la nostra redazione per sollevare il caso della mancata erogazione delle somme per il fitto casa. “Ci hanno detto prima dicembre, poi il 15 gennaio – evidenziano alcuni cittadini – ma allo stato non abbiamo ricevuto nulla e dalla Tesoreria del Comune ci è stato risposto che i fondi previsti sono stati erogati dalla Regione Calabria all’amministrazione Comunale”.

Interpellato il Comune di Montalto, è stato spiegato che “riguardo ai pagamenti relativi a 2019-2020 sono stati erogati lo scorso anno. Per il 2021, a dicembre è arrivato il Decreto e gli uffici comunali preposti hanno preparato la determina. Questa però, ha subito dei ritardi in quanto è stato necessario integrare una parte documentale per alcuni richiedenti. Per cui nei prossimi giorni – fanno sapere dal Comune – sarà pubblicata la determina e si procederà al pagamento dei contributi nei limiti massimi di 3.100 come previsto dalla Regione Calabria. Per l’anno 2022, a dicembre è stato realizzato il bando che scadrà entro sessanta giorni”.