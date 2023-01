Inaugurato il nuovo plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo di Rende Centro

RENDE – E’ stato inaugurato in Contrada Linze, a Saporito di Rende, il nuovo plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo di Rende Centro. Un’inaugurazione che ha subito una serie di ritardi per una di una serie di vicissitudini, come lo scoperchiamento del tetto a causa delle avversità del tempo di qualche mese fa, ma che adesso è finalmente fruibile a tutti i bambini. Una struttura moderna e funzionale, costruita con nuovi criteri antisismici, standard si sicurezza e con aule ampie e luminosissime che sono provviste di un pavimento radiante che diffonde direttamente il calore nell’ambiente. “Siamo conenti di aver ampliato la scuola in questo speficico luogo – ha dichiarato la dirigente scolastica Antonella Gravina – circondata da tanto verde. Rappresenta una piccola oasi e siamo particolarmente orgogliosi”.

“Un luogo in pieno contatto cona la natura e rappresenta la nostra visione di città – ha incece dichiarato l’assessore al Comune di Rende Lisa Sorrentino – in cui la parte storica e la partre centrale vengono collegate e in cui i quartieri non abbiano un ruolo di scondo piano. Una visione che tende a congiungere tutte le parti della nostra città e i servizi, in quesrto caso quelli scolastici, che hanno il ruolo di vero e proprio collante. Anche perchè è proprio nei servizi e attraveros i servizi che i quaretieri possono essere riqualificati e non relegati ad un ruolo secondario”.