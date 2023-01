L’amarezza di Caruso «Il Marulla senza tifosi fa male alla città e al Cosenza Calcio»

COSENZA – La Questura di Cosenza ha predisposto in tutto il territorio della provincia le operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 280 equipaggi di Polizia, nonché unità cinofile della Polizia di Stato, 24 ore su 24.

I posti di controllo effettuati sono stati 144, nel corso dei quali sono state identificate oltre 1980 persone e controllati oltre 1324 veicoli. Dai citati controlli sono conseguite 271 infrazioni al Codice della strada, con sei autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 16 documenti di circolazione ritirati. Sono stati effettuati anche controlli amministrativi negli esercizi commerciali. Consistente l’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza con l’attuazione di tre provvedimenti restrittivi e la denuncia a piede libero di 14 persone alle competenti autorità giudiziarie e amministrative, per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, stalking, porto di armi e oggetti atti a offendere e guida in stato di ebrezza. In particolare, personale della Squadra Volante ha deferito un soggetto, con in atto la misura della sorveglianza speciale, in quanto trovato alla guida di un’autovettura sprovvisto del dovuto titolo. Gli agenti, inoltre, hanno proceduto al controllo del mezzo dove all’interno del vano bagagliaio rinvenivano una mazza da baseball in legno.

A Castrovillari, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha eseguito il ritiro cautelativo di un fucile da caccia, una pistola beretta 9×21 e 50 munizioni nei confronti di un soggetto denunciato per minacce. Nell’ambito delle attività di indagine finalizzate alla individuazione di persone che si ritiene, sulla base di elementi di fatto, vivano con proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, gli specialisti della Divisione Anticrimine hanno individuato alcuni soggetti nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche. In tale ottica il questore in questa settimana ha emanato 12 avvisi orali e 2 provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Con riferimento alle misure a tutela delle vittime vulnerabili, è stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un soggetto resosi responsabile di atti persecutori (stalking).