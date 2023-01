Intimidazioni ai danni del legale Spataro: la solidarietà dell’ordine degli avvocati di Cosenza

Cosenza – La polizia di Cosenza ha arrestato un uomo di 40 anni responsabile del reato di atti persecutori e denunciato per porto di armi e guida senza patente. Nello specifico gli agenti sono intervenuti a seguito della chiamata della donna al 113 la quale ha riferito ai poliziotti di essere stata minacciata dal suo ex compagno. La donna ha raccontato che il 40enne si sarebbe presentato a casa sua riempiendola di minacce per poi allontanarsi e ritornare poco dopo. La vittima agli agenti riferisce di aver udito anche dei colpi di arma da fuoco.

Nell’immediato sono scattate le ricerche. L’uomo è stato rintracciato a bordo di un’autovettura. Nell’eseguire la perquisizione del mezzo è stata rinvenuta una mazza in legno della lunghezza di circa 80 cm. L’uomo è stato arrestato per atti persecutori e condotto in carcere: è stato anche denunciato per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere e guida senza patente.