Al via corso su ‘Turismo delle radici’, Algieri: «tema di grande importanza»

COSENZA – Ha preso il via con la prima lezione il corso organizzato da Sdi Confcommercio Cosenza con il patrocinio dell’Università della Calabria e del Maeci (Ministero degli affari esteri e della cooperazione) sul “Turismo delle Radici”. “Dopo i saluti della direttrice Maria Santagada e del presidente di Klaus Algieri – è scritto in una nota dell’associazione – è intervenuto il consigliere del Maeci Giovanni Maria De Vita che ha espresso le sue congratulazioni per l’ottima organizzazione del corso e per la lungimiranza nel cogliere l’opportunità di formare su un tema così attuale come quello del turismo di rientro, che coinvolge milioni di turisti di origini italiane residenti all’estero”.

“Successivamente le docenti Sonia Ferrari, professore associato di Marketing del Turismo e di Marketing Territoriale presso l’Università della Calabria e Tiziana Nicotera, Cultore della materia in marketing del Turismo e Marketing Territoriale presso l’Unical – riporta ancora la nota – hanno dato il via ufficiale alla prima lezione del corso. Vasta la platea dei partecipanti che vede coinvolti imprenditori, amministratori locali e rappresentanti della funzione pubblica”. Per il Presidente di Sdi Confcommercio, Klaus Algieri “l’avvio di questo corso rappresenta un alto momento di formazione che si concentra su un tema di mercato di vitale importanza e di cui gli operatori del turismo e chi gestisce la cosa pubblica non possono non tener conto“. Il corso si concluderà a marzo ma già sono avviate le procedure per far partire la seconda edizione.