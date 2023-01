RENDE – “L’arrivo dei medici cubani in Calabria, non è una soluzione strutturale. Intanto sono stati stabilizzati tutti i medici che potevano essere stabilizzati, e si sta procedendo ai concorsi a tempo indeterminato. Il problema del reclutamento riguarda tutte le Regioni”. La dichiarazione è del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rilasciata nel corso di un’intervista. Nella nostra regione, secondo Occhiuto, mancano alcune specialità come gli anestesisti, i rianimatori, i pediatri.

“I medici cubani non ruberanno un solo posto di lavoro ai medici italiani o calabresi. Inoltre non ci sono medici che vogliono venire in Calabria. Quindi, o chiudevo alcuni ospedali della provincia di Reggio Calabria – prosegue Occhiuto – oppure dovevo trovare una soluzione di emergenza”.

Nel frattempo, procede il corso di lingua italiana all’Università della Calabria dei 51 medici cubani, come ha spiegato il delegato del Rettore per i rapporti con Cuba, Repubblica Dominicana e Costa Rica, il professor Lorenzo Caputi. Il corso lo ricordiamo, terminerà il 20 gennaio ed alla fine questi primi 51 medici cubani prenderanno servizio presso i quattro ospedali del Reggino, Locri, Polistena, Melito Porto Salvo e Gioia Tauro.