«Tentativi di stupro, aggressioni, scippi: volete che ci scappi il morto?»

COSENZA – “Gli anni passano ma la storia si ripete sempre uguale! Episodi di violenza:tentativi di strupro, aggressioni, violenze varie. Scippi, rapinine, raggiri a scopo di lucro perpetrati ai danni dei più deboli. Spaccio e consumo di stupefacenti. Degrado, abbandono, prostituzione! Questo denunciamo da più di 20 anni! E adesso è arrivato il momento di dire BASTA! Prima come associazione Pro Autostazione, ora come associazione Brutia Commercianti, denuncio da anni questo stato di cose! Adesso chiedo agli organi competenti prefetto, questore, sindaco: State aspettando che ci scappi il morto? Allora dichiaratelo!”. L’ennesima disperata denuncia arriva dal Presidente dell’Associazione Brutia commercianti Luigi Mastandrea sul degrado in cui versa da anni l’autostazione. Da diverse settimane la zona è presidiata dalle forze dell’ordine che, a turnazione, effettuano controlli, ma questo non basta.

“Stiamo chiedendo da tempo un posto fisso di Polizia ma, anche due semplici poliziotti di quartiere! Che furono istituiti anni fa e poi destituiti dopo pochissimo tempo! Forse perché funzionavano… Non serve uno spiegamento di forze, non serve fermare le macchine delle avventori dei negozi che stanno avendo solo problemi e diminuzione delle vendite! Questa gente che chiede controllo si sente imbrogliata due volte, la gente non frequenta più questo sito perché ha paura e poi la paura si raddoppia! Perché le forze dell’ordine, carabinieri, finanza, polizia provinciale, creano panico e paura! Non è bello stare seduti al tavolino di un bar e vedersi i cani antidroga tra le gambe!È successo anche a me! Ma, sicuramente, se avessi visto, come ho visto, quei cani avvicinarsi, e avessi avuto qualcosa da nascondere, non sarei rimasto seduto a quel tavolino! Cani antidroga che entrano anche nei locali, locali di quei commercianti che avevano chiesto un maggior controllo! Quindi uniamo la beffa al danno! Il controllo deve essere continuo!

Abbiamo visto già in passato come, questi controlli, non sono serviti a niente, se non a peggiorare la situazione di vivibilità di questo sito. Gli operatori del settore che gravitano in quest’area, nonché il viaggiatori, tutti coloro i quali frequentano questo sito, sono all’esasperazione! Il sottoscritto ha oltre 40 anni di esperienza per quanto riguarda la situazione dell’autostazione penso che sia importantissima la conoscenza delle problematiche per la soluzione delle stesse! Ci siamo offerti più volte, insieme alla Confail Faisa, di collaborare nella ricerca di una soluzione. Ancora una volta vogliamo ribadire questa nostra disponibilità. Bisogna agire al più presto! Questo sito ha bisogno di un controllo continuo e costante ma, assolutamente, non ha bisogno di ulteriore panico e paura. La normalità si costruisce con il quotidiano, – conclude Luigi Mastandrea – non con lo straordinario una tantum”