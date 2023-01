Si è spento a Cosenza l’ex Procuratore Giovanni Marletta

COSENZA – Un ripostiglio di pochi metri quadri per poter riposare durante le notti fredde, d’inverno, e quelle più calde d’estate. E’ l’appello per aiutare Mimmo che arriva direttamente da un video pubblicato dalla pagina CosenzApp. Mimmo è una persona molto conosciuta a Cosenza è originario di Girifalco, in provincia di Catanzaro.

Il suo ‘stravagante’ abbigliamento può lasciare un pò stupiti ma quando lo si incontra ci si rende conto subito che è una persona verace e sincera. Mimmo è un architetto che ha lasciato tutto per inseguire la felicità in un mondo frenetico e complesso. “Ho una casa a Girifalco ma venendo a vendere a Cosenza vivo fuori”. Nel video appare stanco, rauco e ora chiede solo una mano: “ho molta stima per la città di Cosenza e chiedo di trovare un posto per riposare la notte”.

Mimmo vive per strada, vende prodotti selvatici come l’origano, e spesso per riposare si adagia su una panchina del centro città. Non è un abusivo perchè la sua attività è regolare e certificata. Vende aromi, erbe e frutta e prodotti della sua terra con un carrello itinerante, ma vive in strada e dorme in un sacco a pelo. Passeggiando sul corso principale di Cosenza è possibile incontrarlo e scambiare anche due chiacchiere con lui, persona gentile e propositiva. In questi giorni però sono arrivati diversi appelli per aiutare Mimmo a trovare un piccolo alloggio a Cosenza (zona centro) per non passare la notte per strada. Alcuni utenti hanno creato una mail a cui poter scrivere, [email protected]