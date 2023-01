Cosenza: ubriaco aggredisce passanti all’autostazione, disposto l’obbligo di firma

COSENZA – Sono stati 168 i posti di controllo effettuati nel corso dei quali sono state identificate oltre 1.411 persone e controllati oltre 1.059 veicoli. Accertate 189 infrazioni al Codice della Strada, e tre autovetture sono state sottoposte a sequestro amministrativo. Nove invece, i documenti di circolazione ritirati. La polizia ha anche eseguito controlli amministrativi presso gli esercizi commerciali. Denunciate 10 persone per diversi reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, vendita materiale pirotecnico senza prescritta autorizzazione, maltrattamenti in famiglia e ricettazione.

La Squadra Volante unitamente a personale della Divisione P.A.S.I., ha denunciato in stato di libertà, una persona per vendita di materiale pirotecnico senza la prescritta licenza. Il soggetto aveva nel cofano dell’autovettura 217 pezzi di fuochi pirotecnici. Ancora, a seguito di un intervento per una lite condominiale, un soggetto con precedenti in materia di armi e stupefacenti è stato sottoposto ad una perquisizione domiciliare e sono state rinvenute nr. 3 cartucce cal. 22 LR marca RWS, e nr. 2 buste in cellophane, contenenti gr. 200 di sostanza stupefacente del tipo Marijuana. Al termine delle attività di rito, la persona è stata tratta in arresto.

Televisori rubati all’Eurospin

Altro episodio che ha visto la presenza di personale della Squadra Volante ha riguardato il furto di due televisori presso il punto vendita Eurospin, ubicato in via Degli Stadi, compiuto da due persone che sono state prontamente intercettate nelle immediate vicinanze con gli apparecchi trafugati. I due sono stati fermati e identificati e denunciati per furto aggravato.