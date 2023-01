Cosenza, Caruso sul caso del primario di Urologia «rimarrà a ricoprire il proprio incarico»

COSENZA – Prima la preoccupazione poi la rassicurazione. Il sindaco Franz Caruso si è detto soddisfatto della dichiarazione del dott. Michele Di Dio, che così risponde alle preoccupazioni dei cittadini/utenti dell’Annunziata. “Prendo atto della dichiarazione del direttore di Urologia dott. Michele Di Dio che così risponde alle preoccupazioni di una utenza, che ha sollecitato un mio intervento di merito, a cui ho prontamente dato seguito”. Lo afferma Caruso, appena letta la nota del dott. Michele Di Dio che fuga ogni dubbio sulle sue intenzioni di rimanere a ricoprire il proprio incarico di dirigente di Urologia all’Annunziata di Cosenza. “E’ vero, non conosco personalmente il dott. Di Dio – conclude il primo cittadino di Cosenza- ma lo ritengo una eccellenza da tutelare e salvaguardare a beneficio dei cittadini/utenti che hanno bisogno di una sanità di qualità. Cosa che si può realizzare con le sinergie istituzionali necessarie”.

Il dottor Di Dio infatti, in una nota aveva smentito la notizia su presunte dimissioni da direttore dell’unità operativa complessa di Urologia dell’ospedale civile dell’Annunziata, precisando di non avere intenzione di lasciare il suo incarico. “Ringraziando il sindaco (che non ho il piacere di conoscere personalmente e che evidentemente ha agito per sollecitazioni che riguardano il passato) per la sensibilizzazione, maturata certamente nell’ambito di un ragionamento sulla sanità ospedaliera, aggiungo che, d’accordo con il commissario straordinario dell’azienda, De Salazar, abbiamo programmato un rilancio strutturale che consentirà il raddoppio dei posti letto in degenza per Urologia e che farà parte del più generale rafforzamento dell’offerta ospedaliera già all’esame del management aziendale e della struttura commissariale regionale retta dal presidente Roberto Occhiuto”.

“Sono estremamente contento di lavorare in una città come Cosenza – ha scritto Di Dio – e penso che oggi, più che mai, ci siano i presupposti per la programmazione effettiva di un progetto globale che restituisca centralità ad un hub di primaria importanza. Sono altresì convinto che la collaborazione istituzionale necessaria, che coinvolge anche il sindaco in qualità di massima autorità sanitaria cittadina, non potrà che portare buoni frutti e consentire all’Annunziata di compiere i necessari passi di crescita qualitativa”.