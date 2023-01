Epifania a Cosenza, i doni della Polizia ai bimbi dell’Annunziata

COSENZA – Si è svolta questa mattina l’iniziativa benefica che ha visto la Polizia di Stato di Cosenza unita nel segno della solidarietà in favore dei bambini degenti nel reparto pediatrico dell’ospedale dell’Annunziata.

Il personale della Polizia di Stato ha distribuito doni e gadget ai bambini degenti e a quelli in attesa di visite ambulatoriali, alla presenza del personale sanitario.

Doni e leccornie acquistati grazie alle liberalità fatte dai poliziotti della Questura. Un momento carico di gioia e commozione a testimoniare la vicinanza delle Istituzioni non solo ai cittadini del domani e alle loro famiglie ma anche al personale sanitario tutto, che con grande senso di responsabilità, si dedica quotidianamente ai piccoli pazienti, offrendo il massimo impegno e dedizione sia nei loro riguardi che di quelli dei genitori.



“Siamo qui – ha dichiarato il questore di Cosenza Michele Spina – per donare un sorriso e riceverlo dai piccoli. Sappiamo quanto sia triste trascorrere un giorno di festa in ospedale e per questo con immensa gioia rinnoviamo questa iniziativa”. I poliziotti hanno poi fatto visita a quattro case famiglia della provincia. “È il nostro modo – ha poi aggiunto il questore Spina – per portare una carezza ai piccoli che vivono un altro grande disagio”.