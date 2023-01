Cosenza, sos autostazione. Nuovo appello: «serve postazione fissa della polizia»

COSENZA – Il sindacato Confail Faisa torna a denunciare “l’ennesimo episodio di aggressione avvenuto nella giornata di ieri 5 gennaio all’ autostazione di Cosenza”. Il presidente Alessandro Toscano espone un nuovo sollecito, dopo quello presentato nei giorni scorsi, e chiede maggiore sicurezza per un’area che versa ormai da troppo tempo nel degrado.

“Sono stati predisposti nel mese di dicembre svariati posti di blocco e controlli delle forze dell’ ordine da parte del Questore di Cosenza Michele Maria Spina, su tutta l’ area dell’ autostazione, – prosegue Toscano – dove da diverso tempo si verificano episodi di microcriminalità, segnalate più volte dalla presente e dal Presidente dell’ Associazione Brutia commercianti Gino Mastrandrea.

Alla luce dell’ ultimo episodio citato, dimostra che tali interventi non sono sufficienti. Stiamo ribadendo da almeno 2 anni a questa parte come sia necessaria una postazione fissa della Polizia di Stato a tutela dei cittadini, dei tanti passeggeri e degli operatori di esercizio, in modo tale che episodi del genere non debbano più ripetersi, o addirittura accadere episodi con maggiori gravità.

Pertanto volevamo sottolineare che le nostre continue richieste di incontro a S.E. Prefetto di Cosenza, – precisa il sindacato – siano state sempre ignorate. Tale situazione ci rincresce, in quanto solo la scrivente organizzazione sindacale denuncia e si batte da diverso tempo per i problemi legati alla sicurezza e viabilità dell’ area autostazione.

Ci rivolgiamo ancora una volta alle autorità citate – conclude – affinché valuti seriamente tale soluzione, in quanto se dovessero verificarsi episodi con vittime denunceremo il tutto alle autorità competenti, in quanto si sta ignorando una grave problematica“.