Cosenza, combatte contro la leucemia: gara di solidarietà per Aldo «lotta come un leone»

COSENZA – Ore di apprensione ma anche di tanta solidarietà per Aldo G., 36enne di San Mango d’Aquino che tra il 28 e il 29 dicembre scorsi, è stato ricoverato all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza a causa di una forma violenta di leucemia. Nelle ultime ore il quadro clinico si è complicato. “Ha urgente bisogno di donazioni di sangue, è importante che ci sia del sangue disponibile per estrarre le piastrine”. E’ questo l’appello che inonda i canali social e le chat di WhatsApp in queste ore.

“Aldo è un consigliere comunale, ma oltre a questo è un eccellente professionista, un ragazzo serio. Lavora a Cosenza, ha una moglie e due bambine; una nata lo scorso 20 dicembre. E’ un leone e sta combattendo con tutte le sue forze. Noi siamo qui per aiutarlo”. A dirlo a Quicosenza è il sindaco di San Mango d’Aquino Luca Marrelli che questa mattina, con un gruppo di volontari, si sta sottoponendo, al centro trasfusionale di Cosenza, alla donazione.

“Ci sono tanti Aldo”

L’appello d’aiuto non parte dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza perché Aldo, all’Annunziata, sta ricevendo tutte le cure fondamentali ed adeguate per la sua patologia. Al nosocomio cosentino non c’è un’emergenza per carenza di piastrine ma “la necessità di donare il sangue è presente sempre e dev’essere fatta in maniera periodica – dice a Quicosenza il professor Francesco Zinno, direttore dell’unita Operativa Complessa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Cosenza -. E’ auspicabile che ci sia un flusso continuo di donatori perché – spiega Zinno – anche se non c’è un’emergenza ci sono, purtroppo, tanti Aldo e, al di là di questo tragico evento, che ha dato vita al moto di solidarietà, mi auguro che il flusso di donazioni resti sempre alto e costante perché ci sono tanti pazienti che, differentemente da Aldo, non hanno una famiglia e tanti amici per lottare insieme. Molti malati sono soli“.

Ecco come prenotarsi per donare

Il centro trasfusionale dell’ospedale Annunziata di Cosenza è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Per prenotarsi è necessario chiamare il numero 0984 681404.

“Tutti i donatori che vogliono donare – spiega il professore – possono prenotarsi a quel numero che è dedicato a scaglionare le donazioni anche in funzione del fabbisogno poiché, nel caso specifico delle piastrine, la durata è di cinque giorni. Se noi raccogliamo tante piastrine oggi e nessuna la prossima settimana è come se non avessimo raccolto nulla. Deve esserci dunque – conclude Zinno – l’afflusso costante per tutti i pazienti ematologici e non solo”.