Cosenza, installato sensore per rilevare inquinamento ed effettuare «interventi mirati»

COSENZA – “Una città che sia equa, accogliente, inclusiva, sostenibile e caratterizzata da uno spiccato profilo di innovazione tecnologica, capace di garantire una elevata qualità della vita alle proprie cittadine e cittadini. E’ questa la Cosenza che vogliamo costruire e di cui nel 2022, appena lasciato alle spalle, abbiamo gettato le basi. A cominciare dalla città vecchia e da quelle che sono state per anni periferie abbandonate, deturpate dal tempo e dall’incuria, e che oggi hanno una seria prospettiva di riqualificazione e valorizzazione, anche grazie ad un finanziamento pari a 15 milioni di euro proveniente dal PNRR ottenuto dall’assessorato all’urbanistica, guidato da Pina Incarnato“. E’ quanto afferma il presidente della commissione Urbanistica, Francesco Turco, soddisfatto per il progetto di rigenerazione degli edifici residenziali pubblici e delle aree a verde dei quartieri di Via Popilia, Via degli Stadi e via Saverio Albo.

“Il sindaco Franz Caruso, nonostante le difficoltà, molte di natura straordinaria e che non si potevano neanche immaginare, incontrate sulla strada irta che sta percorrendo – prosegue il presidente Turco – sta procedendo spedito, come un treno ad alta velocità, per tentare di sottrarre Cosenza ad un destino che la voleva ripiegata su se stessa e senza alcuna prospettiva di futuro. Oggi, finalmente, si incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel, anche grazie al finanziamento di 15 milioni di euro del PNRR che, si badi bene, non ci ha regalato nessuno, ma rappresenta il frutto di un lavoro diuturno del sindaco Franz Caruso, dell’assessore Pina Incarnato e dello staff tecnico degli uffici comunali. Noi non perdiamo o, peggio ancora, dimentichiamo finanziamenti. Noi li recuperiamo, l’individuiamo e li inseguiamo e, alla fine, li otteniamo per fare sempre più bella ed attrattiva la nostra Cosenza!”. “C’è tanto da fare ancora – conclude Francesco Turco – ma andiamo avanti con coraggio a servizio della comunità e per il bene collettivo, sotto la guida sicura di un Sindaco illuminato”.