Cosenza, focus sulla Silver economy: «defiscalizzazione in Calabria, pronti alla sfida»

COSENZA – Il caso Amaco tiene banco nel Consiglio comunale aperto di Cosenza. “Un saluto e un augurio ai lavoratori, perché loro più di noi, hanno bisogno di un 2024 che possa dare serenità e certezza al loro lavoro, al loro futuro e al futuro delle loro famiglie”. Esordisce così il sindaco Franz Caruso a Palazzo dei Bruzi rivolgendosi a consiglieri e dipendenti Amaco dopo la crisi che ha colpito la società. Poi la nota di disappunto: “Mi sarei aspettato anche la presenza di altre istituzioni – chiosa Caruso – avrebbe avuto un significato importante per voi e credetemi anche per noi perché da soli non si va da nessuna parte. Perché un Comune che è in grande difficoltà economica e finanziaria, e in stato di dissesto, ha meno possibilità rispetto ad altri enti, ad altre istituzioni che possono e debbono a mio giudizio, intervenire per scongiurare la liquidazione”.

“C’è bisogno di confrontarsi ma c’è anche il bisogno di avere il sostegno di chiunque – prosegue il sindaco – tutti abbiamo il dovere di spenderci fino all’estremo per salvare l’azienda che, ripeto, è patrimonio di Cosenza e di tutti i cosentini” dichiara il sindaco amareggiato per l’assenza “di sigle sindacali e confederazioni”. Dalla Regione pieno sostegno alla causa per salvare l’azienda: nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il Governatore e il sindaco di Cosenza, in cui Roberto Occhiuto ha garantito l’appoggio della Regione, una volta che saranno approvati i termini del concordato preventivo da parte del Tribunale di Cosenza.

Caruso “ci era stata prospettato un esito favorevole di Amaco”

Il primo cittadino di Cosenza entra poi nel dettaglio della crisi dell’azienda di trasporto pubblico locale: “La situazione Amaco ci è stata prospettata sempre con un esito favorevole fino a quando non abbiamo preso contezza della reale e grave situazione nel momento in cui il nuovo colleggio sindacale ha messo nero su bianco la crisi strutturale della società”. Abbiamo detto che eravamo pronti alla ricapitalizzazione, non con liquidità, perché sapete bene che era impossibile. Attesa le condizioni in cui versa il nostro Comune, ma avevamo individuato quelli che erano i beni da destinare alla ricapitalizzazione come “il parcheggio automatico di via Aldo Moro, le scale mobili del centro storico e un terreno di Vaglio Lise”. “Ma la ricapitalizzazione che noi abbiamo confermato anche dopo aver letto le prime relazione dei revisori e del collegio sindacale, aveva un solo presupposto, ovvero che veramente ci fosse la possibilità di risanare e rilanciare l’azienda”. Invece, il sindaco tiene a precisare che “all’Amministrazione brutia, è stato presentato un piano industriale assolutamente inadeguato”.

Amaco, presentato concordato preventivo. “Faremo di tutto per salvare la società”

Per il sindaco una crisi profonda, quella di Amaco, che “bisogna salvare a tutti i costi. Per quanto ci riguarda, Noi vogliamo fare quello che abbiamo sempre fatto, vogliamo mettere a disposizione dell’azienda le risorse che noi abbiamo attraverso la confluenza di beni comunali. Abbiamo fatto e faremo di tutto per salvare la società. Al momento è stato messo in campo un team di professionisti che affiancano il nuovo amministratore unico Michelangelo Mastrolorenzo che “si stanno occupando di una serie di aspetti societari, primo fra tutti un’analisi vera, reale, concreta di quella che è la situazione economica e finanziaria di Amaco. Sempre però nel rispetto di quei principi di legalità e trasparenza. I legali del Comune hanno presentato, intanto, un’istanza al Tribunale di Cosenza per ottenere un concordato preventivo che salvaguardi la continuità aziendale e i posti di lavoro. “Tuteleremo Amaco e i suoi dipendenti nel principio, però, della trasparenza e della legalità“.