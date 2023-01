Discariche ‘imboscate’ da Rende a Laurignano, cittadini incivili e immobilismo degli enti

COSENZA – “E’ stato un grande successo il concerto di Mario Biondi, portato avanti nel solco di una tradizione culturale che è propria della nostra città e che abbiamo cominciato a rinverdire”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso dopo la serata evento che ha visto Cosenza stracolma di persone di ogni età e proveniente da tutta la provincia e dall’intero territorio regionale per ascoltare la voce black di un artista internazionale, che ha saputo incantare con il suo sound e la sua simpatia travolgente, iniziando nel migliore dei modi il nuovo anno.

“Il successo più grande per me – prosegue il Primo Cittadino di Cosenza – non è solo dato dall’affluenza del pubblico, quanto dalla maturità e dal senso di responsabilità che ha coinvolto tutti gli spettatori che hanno osservato i divieti e le prescrizioni imposti dal Piano di Sicurezza messo in atto. Non ci sono stati incidenti di nessun genere e, soprattutto, anche le persone con disabilità hanno potuto assistere al concerto con serenità. E’ questo il segno di una città matura, che sta cambiando verso, che vuole crescere e progredire puntando sulla sostanza e sulla concretezza”.

“Abbiamo fatto miracoli per organizzare il tutto in pochi giorni – sostiene il sindaco Franz Caruso – Dal 27 dicembre, appena appresa la notizia del finanziamento, di cui ringrazio la Regione Calabria è partita la pianificazione di quanto era necessario per la buona riuscita dell’evento mettendo insieme un team che ha lavorato incessantemente per 72 ore di fila. Ringrazio tutti, non solo per il significativo contributo offerto, quanto per la volontà manifestata a far svolgere l’iniziativa, caricandosi ognuno per quanto di propria competenza di un lavoro straordinario e per nulla scontato che, per quanto mi riguarda, è testimonianza di vicinanza concreta alla città di Cosenza ed alla sua comunità.

Grazie, dunque, all’assessore ai LL.PP., Damiano Covelli, al Prefetto Vittoria Ciaramella, al Questore di Cosenza Michele Maria Spina, al comandante provinciale dei Carabinieri Agatino Spoto, al comandante dei Vigili del Fuoco, Giampiero Rizzo ed al vicecomandante della Polizia Municipale, Roberta Iazzolino ed alle Istituzioni rappresentate nella Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Grazie al Magnifico Rettore dell’Unical, Nicola Leone, ai dirigenti comunali Giuseppe Bruno, Francesco Giovinazzo e Giannino Ramundo, all’ing. Pietro Filice, ai dipendenti comunali tutti ed al mio staff che non si sono risparmiati in una maratona che, in alcuni momenti, è stata veramente carica di adrenalina.” “Iniziamo questo 2023 – ha concluso il sindaco Franz Caruso – nel migliore dei modi e con la speranza di poter guardare al futuro con serenità ed ottimismo”.