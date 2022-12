San Sosti, beccato con 7800 petardi illegali: pensionato finisce ai domiciliari

COSENZA – Nella settimana che si sta concludendo, la Questura di Cosenza ha predisposto in tutto il territorio della provincia le operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 280 equipaggi, unità cinofile della Polizia di Stato, 24 ore su 24.

L’attività di prevenzione dei reati e controllo del territorio ha comportato i seguenti risultati: i posti di controllo effettuati sono stati 137, nel corso dei quali sono state identificate oltre 1411 persone e controllati oltre 1077 veicoli. Dai citati controlli sono conseguite 361 infrazioni al vodice della strada, con due autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 10 documenti di circolazione ritirati. Sono stati effettuati controlli amministrativi presso gli esercizi commerciali. Incisiva l’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte della Squadra Mobile e della Squadra Volante con quattro arresti e la denuncia a piede libero di 11 persone alle competenti autorità giudiziarie ed amministrative per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, illecita detenzione di armi e di strumenti atti ad offendere, aggressione e minacce a pubblico ufficiale, guida in stato d’ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e truffa in danno dello Stato ed il sequestro di sostanze stupefacenti tipo hashish, marijuana e cocaina.

In particolare personale della Squadra Mobile, durante il servizio di prevenzione e repressione in materia di stupefacenti, ha tratto in arresto un soggetto trovato in possesso di 25 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché della somma di euro 1.260,00 in banconote di vario taglio. Ha poi deferito alla magistratura, in stato di libertà, un soggetto per concorso e favoreggiamento alla permanenza illecita di cittadini stranieri nel territorio dello Stato, nelle false dichiarazioni in atti pubblici e in tenuta truffa in danni dello Stato. La Squadra Volante, unitamente alla Squadra Mobile, ha bloccato il conducente di una Mercedes Amg A 35 che non si era fermato all’alt della Polizia. Il soggetto fermato, ha poi inveito nei confronti dei poliziotti tentando anche di aggredirli fisicamente. L’uomo è stato trovato in possesso di 2 sfollagente e uno Stun Gun elettrico (Taiser). Presso la sua abitazione sono stati rinvenuti del contante, circa euro 10.000,00, 2 coltelli a scatto e uno spray al peperoncino. L’uomo è stato tratto in arresto. La Squadra Volante ha identificato tre giovani, a bordo di un’autovettura, con diversi precedenti di Polizia e al termine dei controlli effettuati all’interno della giacca di uno di essi è stato rinvenuto un manganello telescopico di circa 50 cm, sequestrato.

Il possessore è stato poi deferito all’autorità giudiziariaper possesso ingiustificato di strumento atto ad offendere. Nel corso dei servizi di intensificazione del controllo del territorio in occasione delle prossime festività, disposti dal Questore della provincia di Cosenza , equipaggi della Squadra Volanti, della Squadra Mobile, della Divisione Pasi, della Polizia scientifica e della Polstrada di Cosenza, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale, hanno conseguito il seguente risultato: 292 persone controllate; 127 veicoli controllati; 98 infrazioni al codice della strada; 13 esercizi pubblici controllati. Inoltre, sono state effettuate 2 perquisizioni personali e 2 arresti. Un cittadino straniero, privo dei requisiti di legge, è stato espulso dal territorio nazionale. Nell’ambito delle attività di indagine finalizzate alla individuazione di persone che, per la loro condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose e che siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, gli specialisti della Divisione Anticrimine hanno individuato alcuni soggetti nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche.

In tale ottica il Questore, quale autorità provinciale di ps ha adottato 4 provvedimenti di avviso orale, che si aggiungono ai 198 precedentemente avvisati dall’inizio dell’anno in corso. Inoltre, per quanto riguarda le misure di prevenzioni atipiche, sono state avviate le procedure per l’emissione di 9 Dasp sportivi, nei confronti di altrettanti soggetti che, nel corso di manifestazioni sportive, si sono resi responsabili di episodi di violenza e minaccia tali da creare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Oggi 31 dicembre, in occasione dei festeggiamenti di “Fine Anno” nelle principali piazze dei comuni di questa provincia si terranno dei concerti con noti artisti di fama nazionale.

Al fine di assicurare la tranquillità e la sicurezza dell’ordine pubblico, sono stati predisposti servizi mirati con l’attuazione di preventivi tavoli tecnici nei quali sono stati valutati i piani di safety e security. Sono state altresì attuate stringenti misure di sicurezza con l’impiego di personale della Polizia di Stato, di Militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Polizia Stradale , Reparto Mobile di Reggio Calabria, Polizia Provinciale, Polizia Municipale , nonché Artificieri e Cinofili delle Forze di Polizia.