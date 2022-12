Capodanno in Piazza dei Bruzi con Mario Biondi: il conto alla rovescia è iniziato

COSENZA – Il conto alla rovescia è cominciato. Manca veramente una manciata di ore alla fine del 2022 e, com’è ormai noto, sarà il crooner siciliano Mario Biondi a salire sul palco di Piazza dei Bruzi per salutare a Cosenza l’arrivo del 2023.

L’attesa in città sta crescendo a dismisura per un concerto di Capodanno che si preannuncia particolarmente emozionante e carico di suggestioni.

Mario Biondi aprirà il suo live cosentino alle 00,45 (alle una meno un quarto), accompagnato dalla formazione che lo sta seguendo sin dall’inizio del suo ultimo tour

A scaldare il pubblico di Piazza dei Bruzi sarà, a partire dalle ore 23,00, il noto dee jay Franco Siciliano che intratterrà i partecipanti all’evento animando, da par suo, un dj set che sarà sicuramente in grado di creare la giusta atmosfera festosa per accogliere nel migliore dei modi la vera star della notte di San Silvestro a Cosenza, Mario Biondi. Con l’occasione, il dee jay Franco Siciliano riceverà una targa dal sindaco Franz Caruso per i suoi 40 anni di attività nel mondo della musica.

Poi, la scena sarà tutta per Mario Biondi. Dalle indiscrezioni trapelate, l’artista catanese regalerà al pubblico cosentino un concerto nel quale creerà, forte del suo inconfondibile timbro vocale, il giusto mix tra passato e presente. Non mancheranno i brani del suo tour più recente, che hanno dato vita anche all’album “Romantic” uscito nei primi mesi del 2022.

“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue sfaccettature, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli.

Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è, infatti, il fil rouge dei 12 brani che compongono l’album con 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio internazionale.

Ma nel repertorio che Biondi ha immaginato per il concerto di Capodanno a Cosenza ci sarà posto anche per i successi che lo hanno imposto all’attenzione della scena musicale nazionale ed internazionale, grazie all’accoglienza inaspettata, nel 2004, del singolo “This is what you are”, seguito a ruota dal suo primo album “Handful of soul”, inciso nel 2006, insieme alla formazione jazz degli “High Five Quintet” nella quale, tra gli altri, spiccano il trombettista Fabrizio Bosso e il sassofonista Daniele Scannapieco. Grazie ad “Handful of soul”,Mario Biondi si aggiudicò il primo dei suoi dischi di platino.

Tra le sue collaborazioni, anche quella con la “Duke Orchestra” con la quale registrò qualche anno più tardi, al Teatro “Smeraldo” di Milano, il doppio album live “I love you more”. Accostato per la sua voce ai grandi del soul, del jazz e del rhytm and blues, come Barry White o Isaac Hayes, Biondi ha inanellato, durante la sua luminosa carriera, prestigiosissime collaborazioni, anche con Burt Bacharach, Al Jarreau e Pino Daniele (memorabile il duetto con il cantautore napoletano sulle note di “Je so’ pazzo”).

Numerose le sue incisioni. Con “Romantic” è arrivato a quota 14 e nell’album figura, (brano che quasi certamente sarà riproposto anche nel concerto di Cosenza) una versione di “Prendila così” di Lucio Battisti che Mario Biondi canterà in inglese, per la felicità di quanti accorreranno in Piazza dei Bruzi ad applaudirlo e a festeggiare l’arrivo del 2023.