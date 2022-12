Capodanno Cosenza, ordinanza di Caruso su somministrazione e vendita bevande

COSENZA – Mentre la città si prepara a festeggiare il Capodanno con il concertone in Piazza dei Bruzi di Mario Biondi, dalle ore 22.00 del 31 dicembre e fino alle 8.00 del primo gennaio 2023 entrerà in vigore l’ordinanza firmata dal sindaco di Cosenza, che interesserà la zona centrale della città. In particolare piazza dei Bruzi, via Sertorio Quattromani, piazza Matteotti, piazza Mancini, via XXIV Maggio, piazza Bilotti, via degli Alimena, via Montesanto, piazza della Vittoria, corso Umberto, viale Trieste e corso Mazzini e tutte le traverse interne a tale perimetro.

L’ordinanza vieta “in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di somministrare o vendere bevande in bottiglie, contenitori di vetro e/o altri contenitori atti ad offendere. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la vendita”. Inoltre l’ordinanza prevede che, “in caso di vendita di contenitori in plastica è imposto l’obbligo per l’esercente di procedere preventivamente all’apertura dei tappi”.

Capodanno Cosenza: sanzioni per chi violerà le disposizioni

Dalla stessa ora e fino al primo gennaio “sarà vietato a chiunque di introdurre, consumare o detenere bevande in bottiglia o contenitori in vetro e in bottiglie di plastica chiuse con il tappo o altro rigido sistema”. Per chi violerà tali disposizioni è prevista una sanzione che va dai 25 ai 500 euro. Infine nell’ordinanza si ricorda che “chiunque cagioni condizioni di ubriachezza altrui è in ogni caso perseguibile a norma degli Art. 690-691 del Codice penale, salvo altre ipotesi che gli organi di Polizia giudiziaria ritenessero applicabili”.

Loizzo: “accolto parzialmente il mio appello”

Il deputato della Lega Simona Loizzo ha espresso soddisfazione per l’ordinanza di Caruso che – scrive – “ha accolto parzialmente la mia proposta per il divieto di vendita alcolici ma si poteva fare di più”. “So bene che il proibizionismo non è risolutivo ma vedere bambini di 13 anni in coma etilico è una cosa che fa molto male. Sono certa che il questore Spina – prosegue Loizzo – intensificherà i controlli e mi auguro che lo stesso faccia la polizia municipale. Ringrazio comunque il sindaco Caruso e rivolgo l’invito a tutti gli esercenti di essere intransigenti con i minori. Siamo assolutamente al sostegno dei commercianti e chiediamo solo tutela per i nostri ragazzi”.