Cattedrale Cosenza: inaugurazione dell’opera a Luigi III d’Angiò e nuova illuminazione

COSENZA – È sempre più ricco di ricorrenze, appuntamenti liturgici ed eventi culturali il calendario della Cattedrale di Cosenza per i festeggiamenti dei suoi 800 anni.

Domani 29 dicembre , infatti, sarà inaugurata alle ore 19,00 la scultura dedicata a Luigi III d’Angiò, dell’artista Andrea Anastasio e commissionata dalla Fondazione Riccardo Misasi. L’opera, una lapide in ceramica, raffigura in altorilievo la storia delle spoglie di Luigi III e porta le iscrizioni del re, dei suoi luoghi, della data di nascita, dello stemma ed una frase: “Sovrano che fece Cosenza regno”.

Il 30 dicembre , invece, in occasione della festa della Sacra Famiglia, l’imprenditore Livio Carlo Sante Spina, sarà protagonista di un bellissimo gesto di umana solidarietà e donerà, attraverso l’associazione 8centoCosenza aps, 500 pacchi di generi di prima necessità alla comunità parrocchiale come augurio di buon inizio anno nuovo. Perché, più di ogni altra cosa, non bisogna dimenticare che, il Natale e le festività sono il simbolo per eccellenza del dono e della generosità.

«Ognuno di noi, come ci insegna il Vangelo, dando agli altri, soprattutto a chi ne ha più bisogno, sé stesso, il suo tempo e quello che può, non solo come un atto di carità, diventa testimone ed esempio della grandezza della Santa Famiglia. Ognuno di noi, seguendo la scia della Cometa, può arrivare a portare la luce, dove imperversano tristezza e buio» – commenta Don Luca Perri, rettore della Cattedrale.

Alle 19,00 infine, terzo imperdibile atto con l’emozionante inaugurazione della nuova illuminazione del tiburio, in linea con i principi di sostenibilità e risparmio energetico, fondamenti di questo progetto che intende valorizzare un’opera di grande valore storico ed artistico nel più assoluto rispetto della sua identità.