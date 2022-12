Cosenza, controlli di Natale. Alcol ai minori: denunciato titolare di un locale

COSENZA – In occasione delle festività natalizie e di fine anno, sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza, sono stati pianificati dei servizi di controllo e vigilanza che hanno visto il concorso della Polizia di Stato e pattuglie appiedate dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizia Municipale, con la presenza di presidi mobili del 118. Nella sola giornata del 24 dicembre, nel corso dei servizi interforze previsti dalla Prefettura di Cosenza per le festivit,à sono state controllate nel centro cittadino 159 persone e 111 veicoli. Sono state comminate 81 sanzioni al codice della strada.

Vendeva alcol a minorenni. Denunciato titolare di un bar

Nel corso di controlli, sabato 24 dicembre, la Polizia di Stato ha denunciato il titolare di un bar del centro cittadino poiché lo stesso è stato sorpreso a vendere alcolici a minori di 16 anni. Due persone (di cui una minore di età) sono state invece deferite in via amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente ex art. 75 DPR N. 309/1990. Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.

Giovane arrestato in flagranza per spaccio

La Polizia di Stato, sempre nel corso di detti servizi nel centro urbano, interessato dalla movida giovanile, ha proceduto all’arresto per spaccio di stupefacenti di un giovane pregiudicato cosentino. Lo stesso, durante un controllo nei pressi di Via Alimena, mentre era a bordo di scooter è stato trovato in possesso di 25 dosi di cocaina già confezionate per la vendita e contestualmente sottoposta a sequestro, interrompendo così l’azione di spaccio in flagranza.