Lutto nel giornalismo: si è spenta Cristina Vercillo, professionista capace e silenziosa

COSENZA – Si è spenta all’età di 59 anni, a Cosenza dove era nata e dove viveva, Cristina Vercillo, giornalista e caporedattore centrale de “Il Quotidiano del Sud”. Malata da tempo, Vercillo faceva parte del nucleo storico del Quotidiano nel quale ha lavorato per tutta la sua carriera professionale. “Quella di Cristina – scrive il direttore responsabile Rocco Valenti – non è solo una storia professionale, di una giornalista tenace che ha dedicato tutta se stessa a questo mestiere, è la storia di grande umanità di una persona perbene che ogni tanto farebbe bene a tutti ripassare. Faceva parte Cristina, – aggiunge Valenti – di quella categoria di giornalisti ‘di macchina’ che privilegiano l’apporto alla fattura del giornale piuttosto che apparire”.

I funerali si terranno domani alle 11, nella chiesa di San Paolo Apostolo a Rende.

Anche il sindaco di Cosenza, Franz Caruso ha espresso cordoglio per la sua scomparsa definendola “non solo una professionista di grandi capacità, ma una giornalista dall’animo sensibile, dal carattere appartato e riservato, ma sempre pronto all’ascolto e votato al sacrificio. Per queste ragioni era sempre pronta ad accorrere in aiuto dei colleghi più giovani alla cui formazione ha contribuito in maniera determinante, dispensando consigli, suggerimenti e i segreti di un mestiere difficile, ma sempre affascinante”.

“E’ stata, nella nostra città, ma in tutta la regione, una autentica signora del giornalismo, sin dagli esordi nella prima redazione del Quotidiano, poi divenuto “Quotidiano della Calabria” e più di recente “Quotidiano del Sud”, ricoprendo il delicato e gravoso ruolo di caporedattore centrale e guadagnando sul campo la stima dei direttori che si sono succeduti alla guida della testata”.

“Dotata di grande cultura, anche in campo musicale, Cristina Vercillo – ha aggiunto il Sindaco Franz Caruso – lascia una traccia indelebile nel giornalismo calabrese. Un giornalismo il suo che si esprimeva più in cabina di regia che non sulle colonne della testata. Cristina Vercillo non amava apparire, ma i suoi articoli resteranno, a futura memoria, come esempio di ottimo giornalismo per le giovani generazioni che continueranno ad essere affascinati da questa professione”.