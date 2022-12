Cosenza, fumata bianca per il concertone: Mario Biondi aprirà il 2023

COSENZA – E’ ufficiale: Cosenza festeggerà il nuovo anno con la calda voce di Mario Biondi. Dopo non poche polemiche che nei giorni addietro hanno accompagnato l’amministrazione comunale della città è arrivata la tanto attesa fumata bianca dopo il dietrofront della Regione che ha stanziato 100mila euro.

Mario Biondi, nativo di Catania (città che da sempre ha un rapporto speciale con la musica italiana). La sua straordinaria voce calda e pastosa, affinata in tanti anni di live, ha reso inevitabili i paragoni con Teddy Pendergrass, Isaac Hayes e Barry White, tre delle più belle voci black di sempre. L’esordio discografico del cantante risale al 2004, anno in cui è uscito il suo primo album in studio This is what you are. La canzone che dà il titolo all’album è ancora oggi uno dei brani più noti dell’artista.

Nel percorso musicale del cantante, un ruolo fondamentale è stato ricoperto dal dj inglese Norman Jay che ha scelto un pezzo di un suo brano più famoso come jingle per il suo programma trasmesso su Radio Montecarlo. Con il trascorrere degli anni, Mario Biondi è diventato uno degli interpreti più apprezzati e amati sia in Italia che all’estero. È molto noto, ad esempio, in Paesi come l’Australia e il Giappone. Nel corso della sua carriera, inoltre, ha avuto la possibilità di esibirsi con molti colleghi come i Pooh e Renato Zero.