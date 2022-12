Ex hotel Jolly, comitato Piazza Piccola: «Museo di Alarico? Il Comune risponda»

COSENZA – Il 19 dicembre si è tenuta un’assemblea di cittadini, indetta dal Comitato Piazza Piccola nella Casa di Quartiere del centro storico. Ascoltando il sentimento popolare, emerge chiaramente che molti cittadini, specialmente nel centro storico ma non solo, sono favorevoli a modificare la destinazione d’uso per l’edificio che, secondo le intenzioni della precedente amministrazione doveva ospitare un Museo multimediale intitolato ad Alarico.

“Non volendo tornare per l’ennesima volta – scrive il comitato – sullo scandalo di una demolizione mal fatta, divenuta una discarica, che accoglie degnamente turisti e cittadini all’ingresso del centro storico, ugualmente umiliato da crolli, strade disseminate di buche e buchi di grande pericolosità, da rifiuti mal e sporadicamente raccolti, da una condizione di convivenze sempre più problematiche, ribadiamo che il vero tema è l’opportunità”.

“Unitamente all’inizio – annunciato – dei lavori di riqualificazione che “cambieranno per sempre il volto della città”, sentiamo ripetere che molte opere, quantomeno discutibili, sono già state appaltate e che non è possibile non realizzarle. Questo è anche il caso del ‘Museo di Alarico’, apparentemente”.

“Al di là dei risvolti tecnici e legali, come cittadini chiediamo se e quanto sia possibile intervenire per identificare e rispondere ai reali bisogni della comunità con un’opera di riqualificazione che offra un’immagine degna dell’ingresso alla città e, allo stesso tempo, possa essere utile agli abitanti piccoli e grandi, come spazio di aggregazione, visto che il quartiere ne è completamente privo. Del resto, il destino di opere calate dall’alto, indipendentemente dal loro valore, è ben noto; la mancanza di manutenzione e l’uso limitato li trasformano presto in presenze ben poco estetiche e semiabbandonate. Ormai sorpassata è anche la polemica sul senso di dedicare un museo alla figura di Alarico; almeno su questo, la nuova amministrazione dovrebbe dire una parola chiara e inequivoca sull’assurdità di tale proposta; non crediamo ci sia nessuna legge o regolamento che possa obbligarla a perpetuare questa assurdità storica e culturale”.

“Resta quindi da chiarire, secondo quanto è emerso dalla discussione, se e quali siano gli eventuali vincoli che limitano una ridiscussione preventiva e condivisa sull’uso futuro della struttura. Crediamo che ciò sia dovuto alla cittadinanza e che sarebbe anche un atto di vera discontinuità rispetto alle pratiche del passato. Crediamo inoltre, che sia necessario un intervento affinché l’Avvocatura di Stato, su impulso della Soprintendenza calabrese, si appelli al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar affinché il suddetto Consiglio si pronunci positivamente circa la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi della Direzione generale nel novembre 2018 perché assunti nel pieno rispetto dello specifico vincolo paesaggistico che tutela il Centro storico di Cosenza”.

“All’Avvocatura dello Stato basterà, per ottenere ragione, rappresentare al Consiglio che il vincolo – emanato il 14 agosto 1969 ed ampliato il 31 luglio 1992 – riguarda non solo il Centro storico, ma comprende l’area urbana e periurbana che va da Viale Trieste fino a tutte le colline intorno alla città vecchia ad est, ovest e sud. Il vincolo per “notevole interesse pubblico” in particolare gli articoli 135-146 del D.Lgs 42/2004, impedisce la costruzione o la sostituzione volumetrica di edifici come si vorrebbe fare con il Museo del “Nulla Alarico”.

Il comitato Piazza Piccola pertanto chiede una riqualificazione dell’area che rispecchi i bisogni della popolazione e in armonia con il paesaggio: “Non ci serve una scatola dorata, ci interessa il contenuto”.