Gara di solidarietà per luci di Natale a Cosenza, il sindaco ringrazia: «vicinanza alla città»

COSENZA – E’ stata l’occasione per fare gli auguri a tutta la città, ma anche per ringraziare quanti, tra commercianti, imprenditori e semplici cittadini, hanno consentito, con un significativo slancio di generosità e amore nei suoi confronti, di far sì che Cosenza mostrasse il suo volto natalizio con le luci, gli addobbi e i colori tradizionali della festa più importante dell’anno.

La conferenza stampa che il Sindaco Franz Caruso ha tenuto questa mattina nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi ha avuto proprio questo significato quello, cioè, di dare merito a chi ha consentito alla città di avere il suo Natale, che è la festa di tutti e della solidarietà di avere il giusto riconoscimento. “Quando la solidarietà viene da chi non ha interessi particolari se non quello di dare un segnale di vicinanza alla città– ha detto il Sindaco all’inizio dell’incontro con i giornalisti – è ancora più importante ed è giusto ed indispensabile che si racconti”.

Il primo cittadino ha voluto che prendessero posto accanto a lui i rappresentanti delle aziende che hanno dato vita a questa autentica gara di solidarietà: Scintille Montesanto di Sergio Mazzuca (presente in conferenza la responsabile marketing Valentina Zinno), No.Do. e Servizi s.r.l., rappresentata al tavolo dal giovane Francesco Guido, Iside s.r.l., con il giovanissimo imprenditore Pietro Gazzaruso, e poi il veterano dei commercianti cosentini, Franco Giordano di Hit Cafè e Hexergia s.rl. (presente, in rappresentanza del Presidente Eugenio Guarascio, la dottoressa Rita Scalise). Il quadro della partecipazione al Natale cosentino è stato completato dalla società “Quick parking” (il Presidente Massimo Vernetti, indisponibile oggi a presenziare, ha fatto ieri visita al Sindaco Franz Caruso).

“Questi commercianti, imprenditori e professionisti – ha detto ancora il Sindaco Franz Caruso -hanno dimostrato una vicinanza non tanto e non solo all’Amministrazione comunale, ma soprattutto – e questo è il messaggio più importante – alla città. Anche in passato non hanno fatto mancare la loro solidarietà alla città e oggi hanno reso possibile illuminare tutta l’isola pedonale, a partire da Piazza dei Bruzi, e questo dà il senso al Natale che è la festa più importante dell’anno e noi la rispettiamo come tale, nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato e che stiamo affrontando”.

Dissesto finanziario a Cosenza: disavanzo di 24 milioni di euro

E, a proposito di difficoltà, il primo cittadino ha ricordato la situazione economico-finanziaria del Comune. “Tutti sanno – ha spiegato il Sindaco -che il Comune è in dissesto, ma non tutti sanno che siamo di fronte ad un vero disastro, con una situazione di disavanzo di 24 milioni di euro che ci ha portato ad approvare un bilancio di previsione che è il presupposto per un piano di riequilibrio che dovremo approvare entro il 15 gennaio in consiglio comunale. Questo fa capire che la situazione economico-finanziaria del nostro Ente non consentiva e non consente, per un’Amministrazione oculata, attenta e trasparente come la nostra, di attingere a fondi di bilancio per spese che non siano di primaria necessità. Ecco la ragione per la quale non è stato possibile organizzare autonomamente le festività natalizie. Avevamo avuto assicurazioni dalla Regione di un intervento che ci avrebbe dato la possibilità di organizzare, sia pure in ristrettezze, anche il concerto di Capodanno. E’ storia di questi giorni – ha rimarcato Franz Caruso – che con il cambio della guida all’assessorato al turismo della Regione, c’è stata un’inversione di tendenza e la programmazione di risorse destinata alle festività natalizie delle cinque città capoluogo non è stata più utilizzata per queste finalità.

Di qui la chiamata a raccolta degli sponsor delle luminarie che originariamente dovevano essere anche gli sponsor della manifestazione del Capodanno”.

“Non voglio pensare che possa venire meno la solidarietà istituzionale di diverso colore”

Il Sindaco ha lasciato ogni polemica da parte per non guastare il clima natalizio, ma si è detto dispiaciuto “per dover constatare che alla solidarietà e vicinanza dimostrate con la donazione dell’albero di Natale da parte della Regione al Comune capoluogo, non sia stato dato seguito rispetto ad una programmazione che era stata annunciata e dichiarata pubblicamente dall’Assessore Orsomarso che ci avrebbe consentito, con il contributo di centomila euro, non solo di illuminare ancora di più la nostra città, ma soprattutto di organizzare un Capodanno che potesse essere un ulteriore segnale di speranza e rilancio di una nuova vita per la nostra collettività”.

Quindi Franz Caruso ha aggiunto un ulteriore elemento di riflessione. “Pensare – ha detto – che possa far venir meno una solidarietà istituzionale il diverso colore politico dell’Amministrazione che guida la città, è un segnale che respingo al mittente e che non voglio raccogliere, perché credo che di fronte ad un’esigenza e al bisogno di una collettività, se non c’è solidarietà istituzionale e non si mettono da parte le vicende politiche, non si dà un segnale di serietà e della necessità di recuperare quella dignità che la politica, purtroppo, non ha più a queste latitudini e da più tempo anche nel nostro Paese. Noi, invece, vogliamo che la politica torni ad essere veramente un’attività al servizio della collettività. Sono e mi sento il Sindaco di tutti e voglio che tutti contribuiscano a far sì che la città superi le difficoltà che sta attraversando per guardare al futuro con rinnovato spirito e speranza di comunità”.

Il Sindaco ha poi chiuso la conferenza stampa annunciando che, dai primi di gennaio, con la guida e la responsabilità dell’ingegnere Carmine Guido, sarà costituito un comitato spontaneo per le festività natalizie che ingloberà al suo interno tutti gli sponsors amici della città, in modo da programmare da subito una raccolta di fondi per pianificare gli interventi, gli spettacoli e le iniziative che saranno messe in campo per il prossimo Natale 2023 ed il prossimo Capodanno.