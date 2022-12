Capodanno senza concerto, Caruso «aspettavamo i fondi regionali. Io non sposto soldi vincolati»

COSENZA – Diventate nel corso degli ultimi mesi vere e proprie strade colabrodo, con buche grandi come crateri, voragini e in alcuni casi con il manto stradale completamente dissestato, il Comune di Cosenza è corso ai ripari dando il via ad un operazione di manutenzione stradale stradorinaria. Non si tratta di veri e propri lavori di bitumazione, ma di interventi che prevedono comunque la copertura delle voragini e delle buche, con la riparazione dei tratti dissestati lungo quasi tutte le strade della città. Un problema, quello delle buche, diventato insopportabile negli ultimi tempi, per chi giornalmente percorre le strade con la propria auto o moto. Nonostante il periodo festivo e grazie anche all’aiuto del tempo, i lavori sono continuoti senza sosta e si è riuscito a sanare circa l’80% delle criticità, perchè a Cosenza le buche sono presenti praticamente dappertutto. Ma iniziare è già un buon auspicio. Da Piazza dei Bruzi fanno sapere che domani saranno ultimati gli ultimi interventi su via Scopelliti e parte di viale Cosmai, prima dello stop per le festività di Natale. Ma giorno 27 dicembre, riprenderanno immediatamente i lavori sulle ultime strade e ogni mese sarà effettuata la manutenzione ordinaria per evitare di arrivare a sitazioni come quelle dell’ultimo mese.

Buche come crateri: ecco le strade già interessate dai lavori

Ad oggi sono stati completati i lavori in tutta la zona dell’autostazione, a Colle Triglio, via Caloprese, Paparelle, Piazza Europa, la zona della città vecchi a San Francesco di Paola e la Garruba, via Padre Giglio, via Metaponto, parte di Città 2000, via Pasquale Rossi, viale della Repubblica, via Zara e via Migliori, via Falcone, parte della Statale 107, viale Crati-Busento, Via Pomponio Leto, viale degli Alimena, Via Bendicenti, via Asamara fino al confine con Laurignano.